https://ria.ru/20250726/gosduma-2031553109.html

В ГД рассказали об изменении процедуры абортов

В ГД рассказали об изменении процедуры абортов - РИА Новости, 26.07.2025

В ГД рассказали об изменении процедуры абортов

В России с 1 сентября будет действовать новая форма согласия на искусственное прерывание беременности, согласно которой женщин будут информировать о большем... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T02:49:00+03:00

2025-07-26T02:49:00+03:00

2025-07-26T02:49:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В России с 1 сентября будет действовать новая форма согласия на искусственное прерывание беременности, согласно которой женщин будут информировать о большем количестве рисков во время проведения процедуры, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "Обновилась форма информированного добровольного согласия (ИДС) на проведение процедуры аборта, которая будет применяться с 1 сентября 2025 года. Утвержденные изменения делают описание процедуры более точным, прямо называя вещи своими именами. Также расширился перечень возможных осложнений при проведении процедуры. Мы часто слышим, что аборт — это "быстрая" процедура, но мало говорится о долгосрочных рисках", - сказала Дрожжина. По словам парламентария, в новой форме согласия указаны такие риски, как бесплодие, тазовые боли, проблемы с последующим вынашиванием и возможность преждевременных родов в дальнейшем, гормональные сбои и психические расстройства, рак молочной железы, сердечно-сосудистые осложнения и возможное развитие различных воспалительных процессов. "Женщина должна понимать, на что она идет, и принимать решение осознанно. Этот честный, но корректный язык помогает лучше осознать последствия вмешательства", - подчеркнула она. Дрожжина отметила, что также в новую форму согласия добавлен пункт об указании лица, которому может быть передана информация о состоянии здоровья беременной и указания на подписанта ИДС - законного представителя беременной. "Безусловно, решение остается за женщиной. Но если нет медицинских противопоказаний к родам, если есть возможность сохранить ребенка, то, конечно, мы всегда за то, чтобы постараться найти эту возможность. Поддержка должна быть и со стороны государства, и со стороны близких", - заключила она.

https://ria.ru/20250627/aborty-2025793022.html

https://ria.ru/20250621/abort-2024491155.html

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россия, общество, юлия дрожжина, госдума рф