Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали об изменении процедуры абортов - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/gosduma-2031553109.html
В ГД рассказали об изменении процедуры абортов
В ГД рассказали об изменении процедуры абортов - РИА Новости, 26.07.2025
В ГД рассказали об изменении процедуры абортов
В России с 1 сентября будет действовать новая форма согласия на искусственное прерывание беременности, согласно которой женщин будут информировать о большем... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:49:00+03:00
2025-07-26T02:49:00+03:00
россия
общество
юлия дрожжина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В России с 1 сентября будет действовать новая форма согласия на искусственное прерывание беременности, согласно которой женщин будут информировать о большем количестве рисков во время проведения процедуры, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "Обновилась форма информированного добровольного согласия (ИДС) на проведение процедуры аборта, которая будет применяться с 1 сентября 2025 года. Утвержденные изменения делают описание процедуры более точным, прямо называя вещи своими именами. Также расширился перечень возможных осложнений при проведении процедуры. Мы часто слышим, что аборт — это "быстрая" процедура, но мало говорится о долгосрочных рисках", - сказала Дрожжина. По словам парламентария, в новой форме согласия указаны такие риски, как бесплодие, тазовые боли, проблемы с последующим вынашиванием и возможность преждевременных родов в дальнейшем, гормональные сбои и психические расстройства, рак молочной железы, сердечно-сосудистые осложнения и возможное развитие различных воспалительных процессов. "Женщина должна понимать, на что она идет, и принимать решение осознанно. Этот честный, но корректный язык помогает лучше осознать последствия вмешательства", - подчеркнула она. Дрожжина отметила, что также в новую форму согласия добавлен пункт об указании лица, которому может быть передана информация о состоянии здоровья беременной и указания на подписанта ИДС - законного представителя беременной. "Безусловно, решение остается за женщиной. Но если нет медицинских противопоказаний к родам, если есть возможность сохранить ребенка, то, конечно, мы всегда за то, чтобы постараться найти эту возможность. Поддержка должна быть и со стороны государства, и со стороны близких", - заключила она.
https://ria.ru/20250627/aborty-2025793022.html
https://ria.ru/20250621/abort-2024491155.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, юлия дрожжина, госдума рф
Россия, Общество, Юлия Дрожжина, Госдума РФ
В ГД рассказали об изменении процедуры абортов

Депутат Дрожжина: новая форма согласия на аборт будет действовать с 1 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В России с 1 сентября будет действовать новая форма согласия на искусственное прерывание беременности, согласно которой женщин будут информировать о большем количестве рисков во время проведения процедуры, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"Обновилась форма информированного добровольного согласия (ИДС) на проведение процедуры аборта, которая будет применяться с 1 сентября 2025 года. Утвержденные изменения делают описание процедуры более точным, прямо называя вещи своими именами. Также расширился перечень возможных осложнений при проведении процедуры. Мы часто слышим, что аборт — это "быстрая" процедура, но мало говорится о долгосрочных рисках", - сказала Дрожжина.
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Брянской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам
27 июня, 12:42
По словам парламентария, в новой форме согласия указаны такие риски, как бесплодие, тазовые боли, проблемы с последующим вынашиванием и возможность преждевременных родов в дальнейшем, гормональные сбои и психические расстройства, рак молочной железы, сердечно-сосудистые осложнения и возможное развитие различных воспалительных процессов.
"Женщина должна понимать, на что она идет, и принимать решение осознанно. Этот честный, но корректный язык помогает лучше осознать последствия вмешательства", - подчеркнула она.
Дрожжина отметила, что также в новую форму согласия добавлен пункт об указании лица, которому может быть передана информация о состоянии здоровья беременной и указания на подписанта ИДС - законного представителя беременной.
"Безусловно, решение остается за женщиной. Но если нет медицинских противопоказаний к родам, если есть возможность сохранить ребенка, то, конечно, мы всегда за то, чтобы постараться найти эту возможность. Поддержка должна быть и со стороны государства, и со стороны близких", - заключила она.
Георгий Филимонов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Вологодской области все частные медорганизации отказались от абортов
21 июня, 13:26
 
РоссияОбществоЮлия ДрожжинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала