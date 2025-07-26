Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили создать цифровую платформу для учета газовых баллонов - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/gosduma-2031551230.html
В ГД предложили создать цифровую платформу для учета газовых баллонов
В ГД предложили создать цифровую платформу для учета газовых баллонов - РИА Новости, 26.07.2025
В ГД предложили создать цифровую платформу для учета газовых баллонов
Профильным министерствам и ведомствам необходимо создать цифровую платформу для учета газовых баллонов, отслеживая их количество, техническое состояние, сроки... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T01:50:00+03:00
2025-07-26T01:50:00+03:00
россия
саратов
валерий селезнев
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Профильным министерствам и ведомствам необходимо создать цифровую платформу для учета газовых баллонов, отслеживая их количество, техническое состояние, сроки эксплуатации и поверки и фактическое местонахождение, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР). Он отметил, что для предотвращения ЧП с газовыми баллонами в жилых домах "кто-то из профильных министерств и ведомств" должен взять на себя обязательства по учету и контролю оборота газовых баллонов, чтобы стало понятно их количество, техническое состояние, сроки эксплуатации и поверки, а также фактическое местонахождение. "Все это можно решить через создание соответствующей цифровой платформы и маркировки баллонов, позволяющее создать цифровой паспорт на каждую учитываемую единицу", - сказал Селезнев. По мнению парламентария, предлагаемые меры позволят сократить количество трагедий с человеческими жертвами и разрушениями. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
https://realty.ria.ru/20250722/gosduma-2030657571.html
https://realty.ria.ru/20250725/gaz-2031452421.html
россия
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саратов, валерий селезнев, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лдпр
Россия, Саратов, Валерий Селезнев, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЛДПР
В ГД предложили создать цифровую платформу для учета газовых баллонов

Депутат Селезнев предложил создать цифровую платформу для учета газовых баллонов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Профильным министерствам и ведомствам необходимо создать цифровую платформу для учета газовых баллонов, отслеживая их количество, техническое состояние, сроки эксплуатации и поверки и фактическое местонахождение, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).
Он отметил, что для предотвращения ЧП с газовыми баллонами в жилых домах "кто-то из профильных министерств и ведомств" должен взять на себя обязательства по учету и контролю оборота газовых баллонов, чтобы стало понятно их количество, техническое состояние, сроки эксплуатации и поверки, а также фактическое местонахождение.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Госдума расширила перечень организаций, обслуживающих газовое оборудование
22 июля, 16:36
"Все это можно решить через создание соответствующей цифровой платформы и маркировки баллонов, позволяющее создать цифровой паспорт на каждую учитываемую единицу", - сказал Селезнев.
По мнению парламентария, предлагаемые меры позволят сократить количество трагедий с человеческими жертвами и разрушениями.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
СФ уточнил перечень организаций, обслуживающих газовое оборудование в домах
Вчера, 16:10
 
РоссияСаратовВалерий СелезневГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала