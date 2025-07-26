https://ria.ru/20250726/gosduma-2031551230.html

В ГД предложили создать цифровую платформу для учета газовых баллонов

В ГД предложили создать цифровую платформу для учета газовых баллонов - РИА Новости, 26.07.2025

В ГД предложили создать цифровую платформу для учета газовых баллонов

Профильным министерствам и ведомствам необходимо создать цифровую платформу для учета газовых баллонов, отслеживая их количество, техническое состояние, сроки... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T01:50:00+03:00

2025-07-26T01:50:00+03:00

2025-07-26T01:50:00+03:00

россия

саратов

валерий селезнев

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лдпр

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Профильным министерствам и ведомствам необходимо создать цифровую платформу для учета газовых баллонов, отслеживая их количество, техническое состояние, сроки эксплуатации и поверки и фактическое местонахождение, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР). Он отметил, что для предотвращения ЧП с газовыми баллонами в жилых домах "кто-то из профильных министерств и ведомств" должен взять на себя обязательства по учету и контролю оборота газовых баллонов, чтобы стало понятно их количество, техническое состояние, сроки эксплуатации и поверки, а также фактическое местонахождение. "Все это можно решить через создание соответствующей цифровой платформы и маркировки баллонов, позволяющее создать цифровой паспорт на каждую учитываемую единицу", - сказал Селезнев. По мнению парламентария, предлагаемые меры позволят сократить количество трагедий с человеческими жертвами и разрушениями. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.

https://realty.ria.ru/20250722/gosduma-2030657571.html

https://realty.ria.ru/20250725/gaz-2031452421.html

россия

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россия, саратов, валерий селезнев, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лдпр