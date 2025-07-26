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В ГД предложили установить правила присоединения СНТ к населённым пунктам - РИА Новости, 26.07.2025
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01:08 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/gosduma-2031549820.html
В ГД предложили установить правила присоединения СНТ к населённым пунктам
В ГД предложили установить правила присоединения СНТ к населённым пунктам - РИА Новости, 26.07.2025
В ГД предложили установить правила присоединения СНТ к населённым пунктам
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру России Марату Хуснуллину с предложением установить единые... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T01:08:00+03:00
2025-07-26T01:08:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру России Марату Хуснуллину с предложением установить единые федеральные правила присоединения садовых некоммерческих товариществ (СНТ) к населённым пунктам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность приравнивания СНТ по статусу к населенному пункту в целях создания единого регулирования и предоставления жителям СНТ права жителей населенных пунктов", - сказано в письме. В беседе с корреспондентом РИА Новости Миронов сообщил, что данная инициатива нужна для защиты прав десятков миллионов граждан России, которые занимаются садоводством и живут на территории СНТ. "На своей земле в СНТ люди строят капитальные жилые дома для постоянного проживания и создают коммунальную инфраструктуру. На свои деньги они отстраивают полноценные населённые пункты, регулярно платят налог на недвижимость в местные бюджеты, но при этом к близлежащим городам и посёлкам садовые товарищества не имеют никакого отношения. Из-за этого у людей возникают многочисленные трудности. С прокладкой газа, соцобслуживанием, ремонтом и строительством подъездных дорог", - заявил политик. Миронов напомнил, что в 2022 году Госдума приняла закон, который позволил присоединять СНТ к городам и посёлкам или образовывать на его территории новый населенный пункт. Однако, по его словам, проблема в том, что для начала региональные власти должны принять местные законы: они должны определить требования, которым должно соответствовать садовое товарищество для присоединения к населенному пункту. "По прошествии нескольких лет стало понятно, что правила везде разные, а законы появились не во всех регионах", - добавил лидер партии. Комментируя предложение, Лантратова рассказала РИА Новости, что в настоящее время более 60 миллионов человек живут в дачных посёлках, многие - круглый год. "Там есть дома, дороги, детские площадки, электричество. Но юридически эти территории - не посёлки, а "садоводства". Из-за этого жители не могут официально прописаться, не получают полноценную инфраструктуру - вывоз мусора, газ, воду, доступ к школам и поликлиникам. Всё это они вынуждены организовывать и оплачивать сами, платить членские взносы", - отметила глава думского комитета. По ее мнению, это несправедливо, ведь люди живут в полноценных посёлках, но остаются в правовой "серой зоне". "Предлагаем: установить единые правила по всей стране и дать СНТ статус населённого пункта. Тогда дороги, улицы и инфраструктура станут муниципальными, а жители получат право на прописку и социальные услуги - как любой житель деревни или города", - подытожила парламентарий.
https://ria.ru/20250724/gosduma-2031025734.html
https://ria.ru/20250721/gosduma-2030331064.html
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общество, россия, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД предложили установить правила присоединения СНТ к населённым пунктам

Депутаты СРЗП предложили создать правила присоединения СНТ к населённым пунктам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру России Марату Хуснуллину с предложением установить единые федеральные правила присоединения садовых некоммерческих товариществ (СНТ) к населённым пунктам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность приравнивания СНТ по статусу к населенному пункту в целях создания единого регулирования и предоставления жителям СНТ права жителей населенных пунктов", - сказано в письме.
В беседе с корреспондентом РИА Новости Миронов сообщил, что данная инициатива нужна для защиты прав десятков миллионов граждан России, которые занимаются садоводством и живут на территории СНТ.
"На своей земле в СНТ люди строят капитальные жилые дома для постоянного проживания и создают коммунальную инфраструктуру. На свои деньги они отстраивают полноценные населённые пункты, регулярно платят налог на недвижимость в местные бюджеты, но при этом к близлежащим городам и посёлкам садовые товарищества не имеют никакого отношения. Из-за этого у людей возникают многочисленные трудности. С прокладкой газа, соцобслуживанием, ремонтом и строительством подъездных дорог", - заявил политик.
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Миронов напомнил, что в 2022 году Госдума приняла закон, который позволил присоединять СНТ к городам и посёлкам или образовывать на его территории новый населенный пункт.
Однако, по его словам, проблема в том, что для начала региональные власти должны принять местные законы: они должны определить требования, которым должно соответствовать садовое товарищество для присоединения к населенному пункту. "По прошествии нескольких лет стало понятно, что правила везде разные, а законы появились не во всех регионах", - добавил лидер партии.
Комментируя предложение, Лантратова рассказала РИА Новости, что в настоящее время более 60 миллионов человек живут в дачных посёлках, многие - круглый год.
"Там есть дома, дороги, детские площадки, электричество. Но юридически эти территории - не посёлки, а "садоводства". Из-за этого жители не могут официально прописаться, не получают полноценную инфраструктуру - вывоз мусора, газ, воду, доступ к школам и поликлиникам. Всё это они вынуждены организовывать и оплачивать сами, платить членские взносы", - отметила глава думского комитета.
По ее мнению, это несправедливо, ведь люди живут в полноценных посёлках, но остаются в правовой "серой зоне". "Предлагаем: установить единые правила по всей стране и дать СНТ статус населённого пункта. Тогда дороги, улицы и инфраструктура станут муниципальными, а жители получат право на прописку и социальные услуги - как любой житель деревни или города", - подытожила парламентарий.
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