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Два развода и один секрет: куда пропала Инна Гомес

Два развода и один секрет: куда пропала Инна Гомес - РИА Новости, 26.07.2025

Два развода и один секрет: куда пропала Инна Гомес

В 90-е ее лицо знала вся страна. Лицо с рекламы Snickers, модель с обложек, финалистка первого советского конкурса красоты. Карьера шла в гору, поклонники... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:23:00+03:00

2025-07-26T08:23:00+03:00

2025-07-26T08:23:00+03:00

рязанская область

москва

венесуэла

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В 90-е ее лицо знала вся страна. Лицо с рекламы Snickers, модель с обложек, финалистка первого советского конкурса красоты. Карьера шла в гору, поклонники обожали. А потом она просто исчезла из публичного пространства. Что заставило звезду исчезнуть с радаров? И стоило ли оно того?Девочка из области, которая мечтала о киноИнна Чуркина родилась 2 января 1970 года в Рязанской области в семье простых рабочих. Родители ждали мальчика, но получили дочь с бойким характером. "Пацанка" — так ее называли за то, что каталась на велосипеде лучше мальчишек и не боялась синяков.Родители рано заметили актерский потенциал девочки и начали возить по кастингам. Первая роль пришла в 11 лет — эпизод в фильме "Опасные пустяки". Потом засветилась школьницей на заднем плане в культовой "Гостье из будущего". Поступила в театральную школу-студию, но учеба давалась тяжело — дисциплина была не ее коньком.Все изменилось в 1988 году. Первый советский конкурс красоты "Московская красавица" стал поворотным моментом. Инна дошла до финала, и этого хватило, чтобы о ней заговорили.Реклама, от которой текли слюнкиС конкурса красоты началась совершенно другая жизнь. Подиумы, глянцевые съемки, а главное — реклама Snickers, которая сделала ее лицом узнаваемым по всей стране. В эпоху дефицита ее улыбка с рекламных щитов обещала сладкую жизнь, недоступную большинству.Популярность росла лавинообразно. Журналы, съемки, светские мероприятия — все крутилось вокруг красоты и успеха. А потом появился испанский бизнесмен Аугустино Гомес, который предложил совсем другую сказку.Пять лет роскоши и горький финалЗамужество с испанцем превратило жизнь в череду глянцевых картинок. Шикарные бутики, рестораны, лимузины, яхты — все то, о чем могли только мечтать. Пять лет Инна наслаждалась беззаботностью обеспеченной жены.Сказка закончилась болезненно. Муж начал отдаляться, а потом и вовсе ушел. От пятилетнего брака Инна получила только фамилию Гомес. Никакого имущества, никаких компенсаций. В 26 лет она вернулась в Москву с чемоданом и горьким осознанием: не научилась жить самостоятельно.Выживание через рекламу и островНачинать пришлось с нуля. Агентство Red Stars, съемки в рекламе, роли в кино — все, чтобы остаться на плаву. Между работой Инна училась на курсах косметолов и стилистов.Поворотным моментом стало участие в реалити "Последний герой". На острове Бокас-дель-Торо она боролась за кокосы и место у костра наравне со всеми. Главный приз не выиграла, но получила куда больше — уважение зрителей и второе дыхание в карьере.Борьба за выживание в джунглях сделала ее снова востребованной. Режиссеры и продюсеры увидели не гламурную модель, а настоящую женщину — сильную, но уязвимую.Долгожданное материнствоПосле "Последнего героя" карьера пошла в гору. "Каменская-2", "Лига обманутых жен", "Воротилы", "Снежный ангел" — роли сыпались одна за другой. Но главное событие произошло в личной жизни.В 2002 году родилась долгожданная дочь Маша от второго мужа — ингуша по имени Ахмед. Он буквально носил жену на руках, на годовщину свадьбы установил табличку на том месте, где они впервые встретились. А на другую годовщину преподнес роскошный подарок — водопад в Венесуэле, который назвал "Иннушка".Материнство изменило Инну кардинально. Приоритеты сместились: вместо светских раутов — благотворительность и проекты для детей. Она запустила "Я с тобой! Добрые сказки", записала диски с колыбельными, начала читать лекции о воспитании.Но и второй брак не выдержал испытания временем. О причинах расставания с Ахметом Инна никогда не говорила. Гомес осталась одна с ребенком.Тайный брак и сознательное исчезновениеПодробности третьего брака Инна также скрывает. Известно только, что муж — состоятельный бизнесмен, возможно, крупный. В этом браке родилась вторая дочь, имя которой держится в секрете.Именно с третьим мужем Инна, по ее словам, обрела настоящее женское счастье. И сделала парадоксальный выбор — исчезла из публичного пространства.В 2019 году она стала председателем премии "На Благо мира", но это скорее благотворительность, чем шоу-бизнес. Последняя роль в кино — 2022 год, "Школьные ботаны". Небольшая работа, возможно, не последняя, но теперь она сама выбирает проекты.Жизнь после славыСегодня Инне 55 лет. Она ведет соцсети, тщательно оберегает личную жизнь и активно занимается благотворительностью. В феврале 2024 года Гомес стала амбассадором фонда "Дети войны" — помогает семьям, чьи дети пострадали от конфликтов.В соцсетях Инна писала: "Дети — это главное, остальное подождет". Ее путь помощи другим начался после "Последнего героя", но этот проект — самый громкий за последние годы. Камеры ее почти не ловят, но дело говорит само за себя.

рязанская область

москва

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, москва, венесуэла