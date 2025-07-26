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Партия Сары Вагенкнехт создала в Германии молодежную организацию - РИА Новости, 26.07.2025
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20:56 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/germaniya-2031660457.html
Партия Сары Вагенкнехт создала в Германии молодежную организацию
Партия Сары Вагенкнехт создала в Германии молодежную организацию - РИА Новости, 26.07.2025
Партия Сары Вагенкнехт создала в Германии молодежную организацию
Немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) создала в субботу молодежную организацию для расширения влияния среди этой группы... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T20:56:00+03:00
2025-07-26T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) создала в субботу молодежную организацию для расширения влияния среди этой группы населения и укрепления позиций после поражения на федеральных выборах, сообщает портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD). В Германии молодежные организации есть у всех ключевых партий, многие крупные политики начинали карьеру именно в них. "Через полтора года после основания Союза Сахра Вагенкнехт (ССВ)… сформировалась молодежная организация партии", - говорится в материале. В учредительном заседании организации, получившей название "Молодежный союз в ССВ", приняли участие около 150 человек, включая сопредседателя партии Амиру Мохамед Али, пишет портал. Сама Вагенкнехт не приехала, но записала видеообращение для участников. По информации портала, участники молодежной организации будут, среди прочего, обсуждать проблему возможного возвращения воинской повинности в Германии, а также "гигантскую гору долгов" из-за повышения расходов на оборону, с последствиями которого столкнется молодежь. Создавая организацию, партия стремится укрепить свои позиции и расширить влияние среди молодого населения после поражения на федеральных выборах, отмечается в статье. На данный момент, по словам Али, лишь каждый пятый член партии моложе 40 лет, а средний возраст составляет 54 года. В организацию могут вступать молодые люди от 14 до 35 лет, даже если они не являются членами ССВ, уточняет Tagesschau. Партия была основана в январе 2024 года после выхода Вагенкнехт и нескольких ее соратников из "Левой" партии на фоне разногласий. Среди прочего ССВ выступает за ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и энергетических санкций против России. На федеральных парламентских выборах в феврале партии не хватило 0,019% для попадания в бундестаг, однако ранее ССВ вошла в региональные правящие коалиции в федеральных землях Бранденбурге и Тюрингии, несколько ее членов стали депутатами Европарламента по итогам выборов 2024 года.
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в мире, германия, украина, россия, ard, европарламент, сара вагенкнехт
В мире, Германия, Украина, Россия, ARD, Европарламент, Сара Вагенкнехт
Партия Сары Вагенкнехт создала в Германии молодежную организацию

Tagesschau: ССВ создала в Германии молодежную организацию для укрепления позиций

© AP Photo / Fabrizio BenschГлава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт
Глава партии Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость (ССВ) Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) создала в субботу молодежную организацию для расширения влияния среди этой группы населения и укрепления позиций после поражения на федеральных выборах, сообщает портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD).
В Германии молодежные организации есть у всех ключевых партий, многие крупные политики начинали карьеру именно в них.
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«
"Через полтора года после основания Союза Сахра Вагенкнехт (ССВ)… сформировалась молодежная организация партии", - говорится в материале.
«
В учредительном заседании организации, получившей название "Молодежный союз в ССВ", приняли участие около 150 человек, включая сопредседателя партии Амиру Мохамед Али, пишет портал. Сама Вагенкнехт не приехала, но записала видеообращение для участников.
По информации портала, участники молодежной организации будут, среди прочего, обсуждать проблему возможного возвращения воинской повинности в Германии, а также "гигантскую гору долгов" из-за повышения расходов на оборону, с последствиями которого столкнется молодежь.
Создавая организацию, партия стремится укрепить свои позиции и расширить влияние среди молодого населения после поражения на федеральных выборах, отмечается в статье. На данный момент, по словам Али, лишь каждый пятый член партии моложе 40 лет, а средний возраст составляет 54 года. В организацию могут вступать молодые люди от 14 до 35 лет, даже если они не являются членами ССВ, уточняет Tagesschau.
Партия была основана в январе 2024 года после выхода Вагенкнехт и нескольких ее соратников из "Левой" партии на фоне разногласий. Среди прочего ССВ выступает за ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и энергетических санкций против России. На федеральных парламентских выборах в феврале партии не хватило 0,019% для попадания в бундестаг, однако ранее ССВ вошла в региональные правящие коалиции в федеральных землях Бранденбурге и Тюрингии, несколько ее членов стали депутатами Европарламента по итогам выборов 2024 года.
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