https://ria.ru/20250726/gergiev-2031655742.html
Гергиев высоко оценил акустику концертного центра "Сириус"
Гергиев высоко оценил акустику концертного центра "Сириус" - РИА Новости, 26.07.2025
Гергиев высоко оценил акустику концертного центра "Сириус"
Акустическую репетицию в Главном и Камерном залах концертного центра "Сириус" провели музыканты симфонического оркестра Мариинского театра и Павел Милюков... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T20:19:00+03:00
2025-07-26T20:19:00+03:00
2025-07-26T20:36:00+03:00
культура
валерий гергиев
образовательный центр "сириус"
новости культуры
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СИРИУС, 26 июл – РИА Новости. Акустическую репетицию в Главном и Камерном залах концертного центра "Сириус" провели музыканты симфонического оркестра Мариинского театра и Павел Милюков (скрипка), дирижер Валерий Гергиев высоко оценил акустические качества театра, открытие которого планируется в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости. "Это театрально-концертный комплекс, который, по моим первым ощущениям, получил уже два очень хороших концертных зала и театр. Но его акустические качества нас не только порадовали, даже в чем-то поразили… Театр поразил тем, что и для симфонических программ акустика очень хороша. Далеко не все великие театры мира имеют акустику, которую можно, так сказать, предсказывать как успех для симфонического концерта", - сказал он журналистам. Закрытую для широкой публики оркестровую репетицию также посетили председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева, архитектор Андрей Литвинов, работники средств массовой информации. Коллектив оркестра и Милюков (скрипка) исполнили произведения из программы, которую вечером представят на Медальной площади Олимпийского парка в рамках Большого летнего музыкального фестиваля "Сириус". В Главном зале, который ещё только готовится к открытию, исполнители во время репетиции смогли испытать возможности инструментов и их сбалансированность, оценить яркость звука. Милюкову также удалось сыграть сольно в разных акустических ситуациях. В новых залах впервые прозвучали произведения композиторов Михаила Глинки - увертюра к опере "Руслан и Людмила", Сергея Прокофьева - Концерт №2 для скрипки с оркестром, фрагменты из балета "Ромео и Джульетта" и Симфония №7 до-диез минор. Предполагается, что в Главном зале смогут разместиться до 1200 зрителей. В настоящее время здесь ещё завершаются работы. Кроме Главного зала, в новом концертном центре откроют свои двери Камерный зал на более 500 мест, а также три репетиционных. Камерный зал полностью готов к проведению концертов, музыканты оркестра продолжили репетицию и в этом зале, передает корреспондент РИА Новости. "Этот зал, я думаю, сможет принимать формат, скажем, оперы Моцарта "Свадьба Фигаро"… Я беру знаменитые оперные произведения. Есть у нас "Иоланта" Чайковского - тоже может прозвучать здесь, не только в Большом зале… "Тоску" или "Турандот", или чуть ли не "Войну и Мир" Прокофьева – отвечаю, можно", - сказал журналистам Гергиев. Авторство акустического проекта принадлежит международной команде под руководством известного инженера Ясухисо Тойоты, который разрабатывал проекты ведущих мировых концертных площадок. "Акустические системы налажены первоклассно. Господин Тойота - это мой друг и близкий друг, он в очередной раз доказал, что его репутация великого инженера акустики безупречна", - сказал Гергиев.
https://ria.ru/20250520/putin-2017964585.html
https://ria.ru/20250515/festivali-2016857335.html
https://ria.ru/20250601/sirius-2020341746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валерий гергиев, образовательный центр "сириус", новости культуры
Культура, Валерий Гергиев, Образовательный центр "Сириус", Новости культуры
Гергиев высоко оценил акустику концертного центра "Сириус"
Гергиев высоко оценил акустику концертного центра "Сириус" после репетиции
СИРИУС, 26 июл – РИА Новости. Акустическую репетицию в Главном и Камерном залах концертного центра "Сириус" провели музыканты симфонического оркестра Мариинского театра и Павел Милюков (скрипка), дирижер Валерий Гергиев высоко оценил акустические качества театра, открытие которого планируется в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Это театрально-концертный комплекс, который, по моим первым ощущениям, получил уже два очень хороших концертных зала и театр. Но его акустические качества нас не только порадовали, даже в чем-то поразили… Театр поразил тем, что и для симфонических программ акустика очень хороша. Далеко не все великие театры мира имеют акустику, которую можно, так сказать, предсказывать как успех для симфонического концерта", - сказал он журналистам.
Закрытую для широкой публики оркестровую репетицию также посетили председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева, архитектор Андрей Литвинов, работники средств массовой информации. Коллектив оркестра и Милюков (скрипка) исполнили произведения из программы, которую вечером представят на Медальной площади Олимпийского парка в рамках Большого летнего музыкального фестиваля "Сириус".
В Главном зале, который ещё только готовится к открытию, исполнители во время репетиции смогли испытать возможности инструментов и их сбалансированность, оценить яркость звука. Милюкову также удалось сыграть сольно в разных акустических ситуациях. В новых залах впервые прозвучали произведения композиторов Михаила Глинки - увертюра к опере "Руслан и Людмила", Сергея Прокофьева - Концерт №2 для скрипки с оркестром, фрагменты из балета "Ромео и Джульетта" и Симфония №7 до-диез минор.
Предполагается, что в Главном зале смогут разместиться до 1200 зрителей. В настоящее время здесь ещё завершаются работы.
Кроме Главного зала, в новом концертном центре откроют свои двери Камерный зал на более 500 мест, а также три репетиционных. Камерный зал полностью готов к проведению концертов, музыканты оркестра продолжили репетицию и в этом зале, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Этот зал, я думаю, сможет принимать формат, скажем, оперы Моцарта "Свадьба Фигаро"… Я беру знаменитые оперные произведения. Есть у нас "Иоланта" Чайковского - тоже может прозвучать здесь, не только в Большом зале… "Тоску" или "Турандот", или чуть ли не "Войну и Мир" Прокофьева – отвечаю, можно", - сказал журналистам Гергиев
.
Авторство акустического проекта принадлежит международной команде под руководством известного инженера Ясухисо Тойоты, который разрабатывал проекты ведущих мировых концертных площадок.
"Акустические системы налажены первоклассно. Господин Тойота - это мой друг и близкий друг, он в очередной раз доказал, что его репутация великого инженера акустики безупречна", - сказал Гергиев.