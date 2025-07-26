https://ria.ru/20250726/gergiev-2031655742.html

Гергиев высоко оценил акустику концертного центра "Сириус"

Гергиев высоко оценил акустику концертного центра "Сириус" - РИА Новости, 26.07.2025

Гергиев высоко оценил акустику концертного центра "Сириус"

Акустическую репетицию в Главном и Камерном залах концертного центра "Сириус" провели музыканты симфонического оркестра Мариинского театра и Павел Милюков... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T20:19:00+03:00

2025-07-26T20:19:00+03:00

2025-07-26T20:36:00+03:00

культура

валерий гергиев

образовательный центр "сириус"

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031657497_0:187:3253:2017_1920x0_80_0_0_fe7df24273c8184805537b688481090f.jpg

СИРИУС, 26 июл – РИА Новости. Акустическую репетицию в Главном и Камерном залах концертного центра "Сириус" провели музыканты симфонического оркестра Мариинского театра и Павел Милюков (скрипка), дирижер Валерий Гергиев высоко оценил акустические качества театра, открытие которого планируется в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости. "Это театрально-концертный комплекс, который, по моим первым ощущениям, получил уже два очень хороших концертных зала и театр. Но его акустические качества нас не только порадовали, даже в чем-то поразили… Театр поразил тем, что и для симфонических программ акустика очень хороша. Далеко не все великие театры мира имеют акустику, которую можно, так сказать, предсказывать как успех для симфонического концерта", - сказал он журналистам. Закрытую для широкой публики оркестровую репетицию также посетили председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева, архитектор Андрей Литвинов, работники средств массовой информации. Коллектив оркестра и Милюков (скрипка) исполнили произведения из программы, которую вечером представят на Медальной площади Олимпийского парка в рамках Большого летнего музыкального фестиваля "Сириус". В Главном зале, который ещё только готовится к открытию, исполнители во время репетиции смогли испытать возможности инструментов и их сбалансированность, оценить яркость звука. Милюкову также удалось сыграть сольно в разных акустических ситуациях. В новых залах впервые прозвучали произведения композиторов Михаила Глинки - увертюра к опере "Руслан и Людмила", Сергея Прокофьева - Концерт №2 для скрипки с оркестром, фрагменты из балета "Ромео и Джульетта" и Симфония №7 до-диез минор. Предполагается, что в Главном зале смогут разместиться до 1200 зрителей. В настоящее время здесь ещё завершаются работы. Кроме Главного зала, в новом концертном центре откроют свои двери Камерный зал на более 500 мест, а также три репетиционных. Камерный зал полностью готов к проведению концертов, музыканты оркестра продолжили репетицию и в этом зале, передает корреспондент РИА Новости. "Этот зал, я думаю, сможет принимать формат, скажем, оперы Моцарта "Свадьба Фигаро"… Я беру знаменитые оперные произведения. Есть у нас "Иоланта" Чайковского - тоже может прозвучать здесь, не только в Большом зале… "Тоску" или "Турандот", или чуть ли не "Войну и Мир" Прокофьева – отвечаю, можно", - сказал журналистам Гергиев. Авторство акустического проекта принадлежит международной команде под руководством известного инженера Ясухисо Тойоты, который разрабатывал проекты ведущих мировых концертных площадок. "Акустические системы налажены первоклассно. Господин Тойота - это мой друг и близкий друг, он в очередной раз доказал, что его репутация великого инженера акустики безупречна", - сказал Гергиев.

https://ria.ru/20250520/putin-2017964585.html

https://ria.ru/20250515/festivali-2016857335.html

https://ria.ru/20250601/sirius-2020341746.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валерий гергиев, образовательный центр "сириус", новости культуры