https://ria.ru/20250726/gergiev-2031477401.html

Европе достались украинцы, России — Гергиев

Европе достались украинцы, России — Гергиев - РИА Новости, 26.07.2025

Европе достались украинцы, России — Гергиев

Украинствующие европейцы опозорились по полной. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:00:00+03:00

2025-07-26T08:00:00+03:00

2025-07-26T08:02:00+03:00

аналитика

россия

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Украинствующие европейцы опозорились по полной.С подачи своих протеже — европействующих украинцев — они развязали самую грязную и самую отвратительную кампанию русофобии. В результате немыслимого прессинга, лжи, клеветы и угроз устроить погром (да-да, в буквальном смысле погром, не удивляйтесь) в королевском дворце в городе Казерта, что на Апеннинах недалеко от Неаполя, дирекция музыкального фестиваля "Лето короля" отменила концерт великого русского дирижера Гергиева.Валерий Абисалович — маэстро, брависсимо! — к этому варварству отнесся так, как и полагается гению. Он его не заметил.Мы же получили возможность разглядеть детали работы механизма "отмены" русской культуры. И он — гораздо проще, чем вы думаете. Никаких интриг, никакого закулисья — украинствующие "эуропэйцы" и "эуропэйские" украинцы свое грязное исподнее стирали открыто. На публике. И на публику.Блогеры и блогерши — без имен и фамилий, а с прозвищами — кинули абсолютно предсказуемый клич. Чтобы устроить гон ненависти на русскую культуру. Предсказуемо, но не менее удивительно — сочиняли они свои подметные послания на языке Толстого.Порция грязи была подхвачена их симпатизантами и заединщиками. У этих, стоящих чуть выше в пищевой цепочке глобалистов, был приступ аносмии. Отсутствие обоняния — весьма удобная патология. Она позволила им покопаться в клевете без перчаток и противогаза. Там, где Россия предлагает миру наслаждение шедеврами Шостаковича и Чайковского, европейцы — из тех, кто Россию хочет отменить, предлагают той же публике грязь и отходы собственной жизнедеятельности. И это отнюдь не метафора. Это реальность.И это то, во что сегодня превратилось политическое украинство, поддерживаемое европейцами и теми, кто себя к ним причисляет. Раньше они хотели отправить "москалей на ножи" и на "виселицу". Речь, правда шла о живых русских людях. Сегодня, поняв, что с такими русскими украинствующим не совладать никак, они принялись воевать с нашими мертвыми.Ненависть к тем и к тому, что создали русские гении, — есть форма неприкрытой зависти.За тридцать лет независимости Незалежная, так гордящаяся своей культурой, считающая, что это мы, русские, ее культуру держали "под спудом, тащили и не пущали", не смогла предъявить граду и миру ничего, что, выйдя бы в этот мир (а у культуры границ, даже языковых, нет и быть не может), вызвало ошеломление и восторг. Безоговорочный триумф. Хотя бы похожий на тот успех, который вызывали гастроли советских, а затем и российских артистов.Незалежная не сумела — несмотря на фараоновские затраты и платно-рекламно-пиарное продвижение независимых от России культурных "достижений" — создать ни оперного театра, ни балетную труппу, ни оркестра. Уровня, востребованности и планетарной славы Мариинского театра. Например.Это если речь идет о классическом искусстве.Главные живописные сокровища в украинских музеях находятся там потому, что они были подарены русскими. В ненавидимую европействующими украинцами советскую эпоху. А кино, когда-то, во времена "Красного проекта" грандиозное, яркое, живое и сочное, сумело лишь повторить зады прежних — советских времен — эстетических достижений.Уровень драмтеатра рухнул в пропасть. Не возникли и не выросли ни дизайнеры, ни архитекторы. Того самого, "эуропэйского" уровня, ради достижения которого политические украинцы снесли государство, устроили путч и начали уничтожать русских. Обстреливая ракетами. Загоняя в подвалы. Лишая нормального водоснабжения. И запрещая разговаривать на родном языке.Политические украинцы, так стремившиеся в "Эуропу", решили, что если "делать как в Эуропе", эту "Эуропу" в результате и получишь. Они абсолютно забыли, хотя, может, и не знали никогда, как и не были в состоянии признать, что расцвет украинской культуры оказался возможен, только когда эта культура была составной и неизымаемой частью нашей общей русской культуры.Можно перечислять и перечислять имена русских гениев — с украинскими корнями, которыми мы гордимся. В Незалежной их ненавидят. Отказываются от их наследия. Вымарывают из памяти.Кто из сегодняшних политических украинцев помнит, что две самые знаменитые свои симфонии, до-минорную Пятую и фа-мажорную Шестую, ту самую, "Пасторальную", как и цикл струнных квартетов, названных "Русскими квартетами", Бетховен посвятил украинцу по происхождению, русскому аристократу по рождению, князю Андрею Разумовскому?Исполнение Шестой бетховенской симфонии Гергиевым и оркестром Мариинского театра сегодня считается каноническим, лучшим, эту интерпретацию передирижировать лучше Валерия Абисаловича, как признано во всем мире, невозможно.Бездарная, завистливая агрессивная чернь, которая не в состоянии это понять, поскольку вирус политического украинства лишил ее разума, совершила публичную — и наверняка оплаченную, и оплаченную жирно все теми же глобалистами — гнусность. Но не в отношении России, русского выдающегося дирижера и не в отношении русской музыки.Украинствующие итальянцы, бездарные блогеры, те, кто их поддерживает, а также "эуропэйствующие" украинцы, ухилявшие со своей Незалежной, эту гнусность сотворили исключительно в отношении европейцев. Лишив тех возможности стать соучастниками возвышенного и гениального, взамен их унизив и вываляв в грязи. И это именно та Европа, которая сегодня яростно русофобствует.Другой Европы для нас нет. И не будет, пока мы — и на наших условиях — не решим все те задачи в зоне СВО, которые были поставлены.

https://ria.ru/20250721/oppozitsija-2030484908.html

https://ria.ru/20250722/kontsert--2030563621.html

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031290592.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, европа, украина