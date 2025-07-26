Канцлер Австрии призвал Израиль пропускать больше гумпомощи в сектор Газа
Штокер призвал Израиль пропускать больше гумпомощи в сектор Газа
© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
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ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Австрийский канцлер Кристиан Штокер призвал Израиль пропускать больше гуманитарной помощи в сектор Газа по итогам переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Зальцбурге, сообщила в субботу пресс-служба ведомства федерального канцлера Австрии.
В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о резком росте числа смертей, связанных с недоеданием, в секторе Газа. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине.
"Ясно, что гуманитарная ситуация в Газе невыносима… Как и канцлер Мерц, я настоятельно призываю Израиль, наконец, допустить больше гуманитарной помощи для Газы", - приводятся слова Штокера в разосланном журналистам сообщении.
Канцлер также заявил, что необходимо немедленно установить режим прекращения огня, а палестинское движение ХАМАС должно отпустить всех заложников.
В мае израильские власти на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия палестинского движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини подчеркивал, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор преследует цель насильственного выселения его жителей с этой территории.
В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее утверждал глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.