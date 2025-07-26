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Израиль вынуждал Францию отказаться от признания Палестины, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2025
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13:44 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/frantsiya-2031607001.html
Израиль вынуждал Францию отказаться от признания Палестины, пишут СМИ
Израиль вынуждал Францию отказаться от признания Палестины, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2025
Израиль вынуждал Францию отказаться от признания Палестины, пишут СМИ
Израиль пытался заставить Францию отказаться от решения о признании Государства Палестина, пригрозив сокращением обмена разведывательными данными и возможной... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:44:00+03:00
2025-07-26T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Израиль пытался заставить Францию отказаться от решения о признании Государства Палестина, пригрозив сокращением обмена разведывательными данными и возможной частичной аннексией палестинской территории, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. "Французские чиновники сообщают, что Израиль месяцами оказывал давление, чтобы не допустить этого шага Макрона (признания Палестины - ред.), а (премьер-министр Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху этот шаг жестко критиковал... Предупреждения от Израиля Франции включали сокращение обмена разведданными и препятствование региональным инициативам Парижа - и даже намеки на возможную аннексию части Западного берега", - говорится в материале агентства. По словам французских чиновников, Париж решил, что Нетаньяху в любом случае будет действовать в отношении Западного берега по-своему, вне зависимости от того, признает Франция Палестину или нет. Как заявил агентству неназванный французский дипломат, Париж будет продолжать добиваться того, чтобы другие страны присоединились к инициативе страны по признанию Палестины на сентябрьской конференции, несмотря на то, что в случае с Великобританией и Канадой подобная попытка пока не увенчалась успехом. "Лондон не хотел навлечь на себя гнев Соединенных Штатов, аналогичную позицию заняла и Оттава", - отмечает Рейтер. В пятницу агентство Блумберг передавало, что Франция пыталась минимизировать возможные негативные последствия решения признать Государство Палестина, поддерживая диалог с Израилем и США. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
https://ria.ru/20250725/makron-2031468819.html
https://ria.ru/20250725/palestina-2031352173.html
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в мире, палестина, израиль, франция, эммануэль макрон, оон
В мире, Палестина, Израиль, Франция, Эммануэль Макрон, ООН
Израиль вынуждал Францию отказаться от признания Палестины, пишут СМИ

Reuters: Израиль пытался заставить Францию отказаться от признания Палестины

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Израиль пытался заставить Францию отказаться от решения о признании Государства Палестина, пригрозив сокращением обмена разведывательными данными и возможной частичной аннексией палестинской территории, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
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"Французские чиновники сообщают, что Израиль месяцами оказывал давление, чтобы не допустить этого шага Макрона (признания Палестины - ред.), а (премьер-министр Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху этот шаг жестко критиковал... Предупреждения от Израиля Франции включали сокращение обмена разведданными и препятствование региональным инициативам Парижа - и даже намеки на возможную аннексию части Западного берега", - говорится в материале агентства.
По словам французских чиновников, Париж решил, что Нетаньяху в любом случае будет действовать в отношении Западного берега по-своему, вне зависимости от того, признает Франция Палестину или нет.
Как заявил агентству неназванный французский дипломат, Париж будет продолжать добиваться того, чтобы другие страны присоединились к инициативе страны по признанию Палестины на сентябрьской конференции, несмотря на то, что в случае с Великобританией и Канадой подобная попытка пока не увенчалась успехом.
"Лондон не хотел навлечь на себя гнев Соединенных Штатов, аналогичную позицию заняла и Оттава", - отмечает Рейтер.
В пятницу агентство Блумберг передавало, что Франция пыталась минимизировать возможные негативные последствия решения признать Государство Палестина, поддерживая диалог с Израилем и США.
Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
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В миреПалестинаИзраильФранцияЭммануэль МакронООН
 
 
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