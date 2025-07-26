https://ria.ru/20250726/fontan-2031603063.html

В Ростове-на-Дону в День ВДВ отключат и осушат фонтаны

В Ростове-на-Дону в День ВДВ отключат и осушат фонтаны - РИА Новости, 26.07.2025

В Ростове-на-Дону в День ВДВ отключат и осушат фонтаны

Фонтаны отключат и осушат в Ростове-на-Дону в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск, сообщает управление благоустройства и... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T13:00:00+03:00

2025-07-26T13:00:00+03:00

2025-07-26T13:00:00+03:00

ростов-на-дону

россия

ростовская область

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963672221_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_efdcf545c05c3dcfb61e640aa18027a3.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Фонтаны отключат и осушат в Ростове-на-Дону в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск, сообщает управление благоустройства и лесного хозяйства города. Купание в фонтанах в День ВДВ считается одной из традиций участников этого праздника. "По рекомендации МВД России по Ростовской области 27.07.2025 и 02.08.2025, в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск, фонтаны, расположенные на территории города Ростова-на-Дону и находящиеся на балансе Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, будут осушены и отключены", - говорится в сообщении. В промежутках между указанными датами фонтаны будут работать в штатном режиме, за исключением фонтана "Атланты" на Театральной площади, из-за большого количества времени, требующегося для опустошения и набора воды в чашу и технологическую систему указанного фонтана, отметили в управлении.

https://ria.ru/20250723/den_vdv-1962219310.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, россия, ростовская область, воздушно-десантные войска россии