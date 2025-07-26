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В Ростове-на-Дону в День ВДВ отключат и осушат фонтаны - РИА Новости, 26.07.2025
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В Ростове-на-Дону в День ВДВ отключат и осушат фонтаны
В Ростове-на-Дону в День ВДВ отключат и осушат фонтаны - РИА Новости, 26.07.2025
В Ростове-на-Дону в День ВДВ отключат и осушат фонтаны
Фонтаны отключат и осушат в Ростове-на-Дону в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск, сообщает управление благоустройства и... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:00:00+03:00
2025-07-26T13:00:00+03:00
ростов-на-дону
россия
ростовская область
воздушно-десантные войска россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Фонтаны отключат и осушат в Ростове-на-Дону в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск, сообщает управление благоустройства и лесного хозяйства города. Купание в фонтанах в День ВДВ считается одной из традиций участников этого праздника. "По рекомендации МВД России по Ростовской области 27.07.2025 и 02.08.2025, в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск, фонтаны, расположенные на территории города Ростова-на-Дону и находящиеся на балансе Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, будут осушены и отключены", - говорится в сообщении. В промежутках между указанными датами фонтаны будут работать в штатном режиме, за исключением фонтана "Атланты" на Театральной площади, из-за большого количества времени, требующегося для опустошения и набора воды в чашу и технологическую систему указанного фонтана, отметили в управлении.
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ростов-на-дону, россия, ростовская область, воздушно-десантные войска россии
Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Воздушно-десантные войска России
В Ростове-на-Дону в День ВДВ отключат и осушат фонтаны

В Ростове-на-Дону в дни празднования ВМФ и ВДВ отключат и осушат фонтаны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВетеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск
Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Фонтаны отключат и осушат в Ростове-на-Дону в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск, сообщает управление благоустройства и лесного хозяйства города.
Купание в фонтанах в День ВДВ считается одной из традиций участников этого праздника.
"По рекомендации МВД России по Ростовской области 27.07.2025 и 02.08.2025, в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск, фонтаны, расположенные на территории города Ростова-на-Дону и находящиеся на балансе Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону, будут осушены и отключены", - говорится в сообщении.
В промежутках между указанными датами фонтаны будут работать в штатном режиме, за исключением фонтана "Атланты" на Театральной площади, из-за большого количества времени, требующегося для опустошения и набора воды в чашу и технологическую систему указанного фонтана, отметили в управлении.
Десантник в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
День ВДВ-2025: когда и как отмечается, история и традиции праздника
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Ростов-на-ДонуРоссияРостовская областьВоздушно-десантные войска России
 
 
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