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Назван самый успешный российский фильм по сборам за рубежом - РИА Новости, 26.07.2025
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03:22 26.07.2025 (обновлено: 07:24 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/film-2031554212.html
Назван самый успешный российский фильм по сборам за рубежом
Назван самый успешный российский фильм по сборам за рубежом - РИА Новости, 26.07.2025
Назван самый успешный российский фильм по сборам за рубежом
Фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" занял первое место по зарубежным сборам за первое полугодие 2025 года, следует из данных,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T03:22:00+03:00
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россия
михаил булгаков
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" занял первое место по зарубежным сборам за первое полугодие 2025 года, следует из данных, опубликованных на портале "Бюллетень кинопрокатчика"."Возглавило чарт фэнтези "Мастер и Маргарита". Проект в 2025 году стартовал на трех рынках, в общей сложности ему удалось освоить $1,264 миллионов (100,5 миллионов рублей по актуальному курсу ЦБ. — Прим. ред.), — говорится в материале.По данным издания, фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", немного отстал от лидера. Так в его активе по-прежнему немногим больше $1 миллиона (Приблизительно 79,5 миллионов рублей по актуальному курсу ЦБ. — Прим. ред.).В России в день премьеры киноадаптация романа Михаила Булгакова собрала более 57 миллионов рублей. К 5 февраля фильм заработал уже 1 миллиард рублей, став четвертой российской картиной 2024 года, достигшей таких рекордных сборов."Мастер и Маргарита" — фильм режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Булгакова в новой творческой интерпретации. В продюсерской компании "Марс медиа" отметили, что Локшин завершил съемки картины в 2021 году, а дальнейшим производством занимались продюсеры. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, загадочного Воланда в новом фильме исполнил немецкий актер Аугуст Диль. Бюджет картины составил 1,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240131/film-1923266769.html
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россия, михаил булгаков, евгений цыганов, юлия снигирь, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Михаил Булгаков, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Назван самый успешный российский фильм по сборам за рубежом

Фильм "Мастер и Маргарита" лидирует по зарубежным сборам в 2025 году

© Кинопрокатная компания "Атмосфера Кино"Кадр из фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита"
Кадр из фильма Михаила Локшина Мастер и Маргарита - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Кинопрокатная компания "Атмосфера Кино"
Кадр из фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" занял первое место по зарубежным сборам за первое полугодие 2025 года, следует из данных, опубликованных на портале "Бюллетень кинопрокатчика".
"Возглавило чарт фэнтези "Мастер и Маргарита". Проект в 2025 году стартовал на трех рынках, в общей сложности ему удалось освоить $1,264 миллионов (100,5 миллионов рублей по актуальному курсу ЦБ. — Прим. ред.), — говорится в материале.
По данным издания, фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", немного отстал от лидера. Так в его активе по-прежнему немногим больше $1 миллиона (Приблизительно 79,5 миллионов рублей по актуальному курсу ЦБ. — Прим. ред.).
Кадр из фильма Мастер и Маргарита - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Мастер и Маргарита": чего ждать от нового фильма по роману Булгакова
31 января 2024, 07:00
В России в день премьеры киноадаптация романа Михаила Булгакова собрала более 57 миллионов рублей. К 5 февраля фильм заработал уже 1 миллиард рублей, став четвертой российской картиной 2024 года, достигшей таких рекордных сборов.
"Мастер и Маргарита" — фильм режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Булгакова в новой творческой интерпретации. В продюсерской компании "Марс медиа" отметили, что Локшин завершил съемки картины в 2021 году, а дальнейшим производством занимались продюсеры. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, загадочного Воланда в новом фильме исполнил немецкий актер Аугуст Диль. Бюджет картины составил 1,2 миллиарда рублей.
Книга Михаила Булгакова Мастер и Маргарита - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Подтексты. "Мастер и Маргарита": читают все, понимает не каждый
20 июня 2024, 09:00
 
РоссияМихаил БулгаковЕвгений ЦыгановЮлия СнигирьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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