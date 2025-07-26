Назван самый успешный российский фильм по сборам за рубежом
Фильм "Мастер и Маргарита" лидирует по зарубежным сборам в 2025 году
© Кинопрокатная компания "Атмосфера Кино"Кадр из фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита"
© Кинопрокатная компания "Атмосфера Кино"
Кадр из фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" занял первое место по зарубежным сборам за первое полугодие 2025 года, следует из данных, опубликованных на портале "Бюллетень кинопрокатчика".
"Возглавило чарт фэнтези "Мастер и Маргарита". Проект в 2025 году стартовал на трех рынках, в общей сложности ему удалось освоить $1,264 миллионов (100,5 миллионов рублей по актуальному курсу ЦБ. — Прим. ред.), — говорится в материале.
По данным издания, фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", немного отстал от лидера. Так в его активе по-прежнему немногим больше $1 миллиона (Приблизительно 79,5 миллионов рублей по актуальному курсу ЦБ. — Прим. ред.).
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В России в день премьеры киноадаптация романа Михаила Булгакова собрала более 57 миллионов рублей. К 5 февраля фильм заработал уже 1 миллиард рублей, став четвертой российской картиной 2024 года, достигшей таких рекордных сборов.
"Мастер и Маргарита" — фильм режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Булгакова в новой творческой интерпретации. В продюсерской компании "Марс медиа" отметили, что Локшин завершил съемки картины в 2021 году, а дальнейшим производством занимались продюсеры. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, загадочного Воланда в новом фильме исполнил немецкий актер Аугуст Диль. Бюджет картины составил 1,2 миллиарда рублей.
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