https://ria.ru/20250726/film-2031554212.html

Назван самый успешный российский фильм по сборам за рубежом

Назван самый успешный российский фильм по сборам за рубежом - РИА Новости, 26.07.2025

Назван самый успешный российский фильм по сборам за рубежом

Фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" занял первое место по зарубежным сборам за первое полугодие 2025 года, следует из данных,... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T03:22:00+03:00

2025-07-26T03:22:00+03:00

2025-07-26T07:24:00+03:00

россия

михаил булгаков

евгений цыганов

юлия снигирь

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" занял первое место по зарубежным сборам за первое полугодие 2025 года, следует из данных, опубликованных на портале "Бюллетень кинопрокатчика"."Возглавило чарт фэнтези "Мастер и Маргарита". Проект в 2025 году стартовал на трех рынках, в общей сложности ему удалось освоить $1,264 миллионов (100,5 миллионов рублей по актуальному курсу ЦБ. — Прим. ред.), — говорится в материале.По данным издания, фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", немного отстал от лидера. Так в его активе по-прежнему немногим больше $1 миллиона (Приблизительно 79,5 миллионов рублей по актуальному курсу ЦБ. — Прим. ред.).В России в день премьеры киноадаптация романа Михаила Булгакова собрала более 57 миллионов рублей. К 5 февраля фильм заработал уже 1 миллиард рублей, став четвертой российской картиной 2024 года, достигшей таких рекордных сборов."Мастер и Маргарита" — фильм режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Булгакова в новой творческой интерпретации. В продюсерской компании "Марс медиа" отметили, что Локшин завершил съемки картины в 2021 году, а дальнейшим производством занимались продюсеры. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, загадочного Воланда в новом фильме исполнил немецкий актер Аугуст Диль. Бюджет картины составил 1,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240131/film-1923266769.html

https://ria.ru/20240620/master_i_margarita-1949396970.html

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россия, михаил булгаков, евгений цыганов, юлия снигирь, центральный банк рф (цб рф)