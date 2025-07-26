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В "Петергофе" прошел второй Санкт-Петербургский джазовый фестиваль - РИА Новости, 26.07.2025
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Культура
 
17:36 26.07.2025 (обновлено: 19:14 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/festival-2031637370.html
В "Петергофе" прошел второй Санкт-Петербургский джазовый фестиваль
В "Петергофе" прошел второй Санкт-Петербургский джазовый фестиваль - РИА Новости, 26.07.2025
В "Петергофе" прошел второй Санкт-Петербургский джазовый фестиваль
Концерты второго Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля впервые прошли в музее-заповеднике "Петергоф", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:36:00+03:00
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культура
петергоф
россия
игорь бутман
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Концерты второго Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля впервые прошли в музее-заповеднике "Петергоф", передает корреспондент РИА Новости. В 2025 году Saint Petersburg Jazz Festival проходит с 21 по 27 июля. Фестиваль проходит на нескольких площадках, в Петергофе концерты состоялись в пятницу и в субботу. "Игорь Михайлович (Бутман, худрук фестиваля - ред.) в прошлом году приехал сюда на экскурсию. Я ему показал Петергоф и рассказал о том, что в Петергофе музыка звучала всегда. Она наполняла это пространство и в период императорского времени, и после революции в XX веке, начиная с 20-х годов. Поскольку ленинградская школа внесла весомый вклад в джазовую музыку, Игорь Михайлович - тоже ленинградец, всё совпало", - рассказал журналистам гендиректор Петергофа Роман Ковриков. В субботу для гостей фестиваля на площадке в Петергофе выступили "Чижик-Джаз Квартет" и гитарист Ильдар Казаханов, Квартет народного артиста РФ Игоря Бутмана и Квинтет Ирины Марголиной. "Подобные фестивали должны "выплескиваться" (проходить - ред.) за пределы города и, конечно же, на большие площадки. Мы видим отклик гостей, тысячи людей собираются в разных концах парка. Это большое событие и огромная радость. Красивые фонтаны, голубое небо, золото куполов и джаз. Это возвращение традиции. Мне кажется, самый лучший результат - хорошее настроение всех, кто сегодня пришел в Петергоф", - отметил Ковриков. Saint Petersburg Jazz Festival впервые прошел в 2024 году и сразу утвердился в качестве крупнейшего музыкального события города. Фестиваль организован Ассоциацией джазовых музыкантов и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда Игоря Бутмана.
https://ria.ru/20250624/proekt-2025225073.html
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Международный джазовый фестиваль в Петергофе
Музей-заповедник "Петергоф" может стать постоянной площадкой проведения Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля, в 2025-м году он также может состояться в парке "Ораниенбаум", сообщил гендиректор музея Роман Ковриков.В этом году фестиваль проходит на нескольких площадках с 21 по 27 июля. В Петергофе концерты состоялись в пятницу и в субботу. Оценить атмосферу этого праздника музыки можно на видео корреспондента РИА Новости.
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петергоф, россия, игорь бутман, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Петергоф, Россия, Игорь Бутман, Президентский фонд культурных инициатив
В "Петергофе" прошел второй Санкт-Петербургский джазовый фестиваль

Концерты Санкт-Петербургского джазового фестиваля впервые прошли в "Петергофе"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Концерты второго Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля впервые прошли в музее-заповеднике "Петергоф", передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году Saint Petersburg Jazz Festival проходит с 21 по 27 июля. Фестиваль проходит на нескольких площадках, в Петергофе концерты состоялись в пятницу и в субботу.
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"Игорь Михайлович (Бутман, худрук фестиваля - ред.) в прошлом году приехал сюда на экскурсию. Я ему показал Петергоф и рассказал о том, что в Петергофе музыка звучала всегда. Она наполняла это пространство и в период императорского времени, и после революции в XX веке, начиная с 20-х годов. Поскольку ленинградская школа внесла весомый вклад в джазовую музыку, Игорь Михайлович - тоже ленинградец, всё совпало", - рассказал журналистам гендиректор Петергофа Роман Ковриков.
В субботу для гостей фестиваля на площадке в Петергофе выступили "Чижик-Джаз Квартет" и гитарист Ильдар Казаханов, Квартет народного артиста РФ Игоря Бутмана и Квинтет Ирины Марголиной.
"Подобные фестивали должны "выплескиваться" (проходить - ред.) за пределы города и, конечно же, на большие площадки. Мы видим отклик гостей, тысячи людей собираются в разных концах парка. Это большое событие и огромная радость. Красивые фонтаны, голубое небо, золото куполов и джаз. Это возвращение традиции. Мне кажется, самый лучший результат - хорошее настроение всех, кто сегодня пришел в Петергоф", - отметил Ковриков.
Saint Petersburg Jazz Festival впервые прошел в 2024 году и сразу утвердился в качестве крупнейшего музыкального события города. Фестиваль организован Ассоциацией джазовых музыкантов и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда Игоря Бутмана.
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КультураПетергофРоссияИгорь БутманПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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