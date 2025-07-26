https://ria.ru/20250726/evrotrojka-2031551646.html
"Евротройка" сообщила Ирану о возможности отсрочки восстановления санкций
"Евротройка" сообщила Ирану о возможности отсрочки восстановления санкций - РИА Новости, 26.07.2025
"Евротройка" сообщила Ирану о возможности отсрочки восстановления санкций
"Евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) во время встречи с представителями Ирана в Стамбуле предложила иранской стороне отложить возобновление санкций... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:14:00+03:00
2025-07-26T02:14:00+03:00
2025-07-26T02:14:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) во время встречи с представителями Ирана в Стамбуле предложила иранской стороне отложить возобновление санкций Совбеза ООН в случае, если Тегеран выполнит "свои юридические обязательства" и "определенные условия", сообщил МИД Германии. Иран и три европейские страны провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике в Стамбуле. Это встреча состоялась впервые после 12-дневного ирано-израильского конфликта. "Евротройка" готова инициировать снэпбек (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.), однако мы предложили отсрочку его применения при условии, что Иран выполнит свои юридические обязательства, а также определенные условия", - сообщил МИД ФРГ на официальной странице в соцсети X. В среду замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что если "евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит. По его словам, Китай и Россия выступают против злоупотребления механизмом восстановления санкций против Тегерана в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
https://ria.ru/20250725/iran-2031486135.html
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в мире, иран, германия, тегеран (город), казем гариб-абади, оон
В мире, Иран, Германия, Тегеран (город), Казем Гариб-Абади, ООН
"Евротройка" сообщила Ирану о возможности отсрочки восстановления санкций
МИД ФРГ: "евротройка" предложила отложить возобновление санкций против Ирана