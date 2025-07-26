https://ria.ru/20250726/evrotrojka-2031551646.html

"Евротройка" сообщила Ирану о возможности отсрочки восстановления санкций

"Евротройка" сообщила Ирану о возможности отсрочки восстановления санкций - РИА Новости, 26.07.2025

"Евротройка" сообщила Ирану о возможности отсрочки восстановления санкций

"Евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) во время встречи с представителями Ирана в Стамбуле предложила иранской стороне отложить возобновление санкций... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T02:14:00+03:00

2025-07-26T02:14:00+03:00

2025-07-26T02:14:00+03:00

в мире

иран

германия

тегеран (город)

казем гариб-абади

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) во время встречи с представителями Ирана в Стамбуле предложила иранской стороне отложить возобновление санкций Совбеза ООН в случае, если Тегеран выполнит "свои юридические обязательства" и "определенные условия", сообщил МИД Германии. Иран и три европейские страны провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике в Стамбуле. Это встреча состоялась впервые после 12-дневного ирано-израильского конфликта. "Евротройка" готова инициировать снэпбек (механизм восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.), однако мы предложили отсрочку его применения при условии, что Иран выполнит свои юридические обязательства, а также определенные условия", - сообщил МИД ФРГ на официальной странице в соцсети X. В среду замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что если "евротройка" решит восстановить санкции против Ирана, Тегеран ответит. По его словам, Китай и Россия выступают против злоупотребления механизмом восстановления санкций против Тегерана в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций и начали действовать ответственно, если они хотят играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.

https://ria.ru/20250725/iran-2031486135.html

https://ria.ru/20250725/iran-2031374821.html

иран

германия

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, германия, тегеран (город), казем гариб-абади, оон