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В Новгородской области эвакуатор насмерть задавил ребенка - РИА Новости, 26.07.2025
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21:28 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/evakuator-2031663896.html
В Новгородской области эвакуатор насмерть задавил ребенка
В Новгородской области эвакуатор насмерть задавил ребенка - РИА Новости, 26.07.2025
В Новгородской области эвакуатор насмерть задавил ребенка
Эвакуатор насмерть задавил четырехлетнего ребёнка, перебегавшего дорогу в Солецком округе Новгородской области, сообщил начальник региональной Госавтоинспекции... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T21:28:00+03:00
2025-07-26T21:28:00+03:00
происшествия
новгородская область
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Эвакуатор насмерть задавил четырехлетнего ребёнка, перебегавшего дорогу в Солецком округе Новгородской области, сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов. Видео с сообщением Гаврилова, выехавшего на место происшествия, опубликовано в Telegram-канале Госавтоинспекции. Глава регионального ведомства уточнил, что автоавария произошла днём в субботу на федеральной автодороге Р-56 "Великой Новгород-Псков". Мальчик находился с родителями, которые управляли мотоциклами, и переходил проезжую часть трассы вне населенных пунктов. "Водитель-мужчина, управляя эвакуатором, совершил наезд на четырехлетнего ребёнка, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок скончался в машине скорой медицинской помощи", - сказал Гаврилов. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, ведомством организована доследственная проверка по факту гибели ребенка. Прокуратура области тоже организовала проверку. Ведомство оценит деятельность органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребенка.
https://ria.ru/20250715/kuzbass-2029182276.html
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происшествия, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области эвакуатор насмерть задавил ребенка

В Новгородской области эвакуатор насмерть задавил ребенка, перебегавшего дорогу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Эвакуатор насмерть задавил четырехлетнего ребёнка, перебегавшего дорогу в Солецком округе Новгородской области, сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов.
Видео с сообщением Гаврилова, выехавшего на место происшествия, опубликовано в Telegram-канале Госавтоинспекции. Глава регионального ведомства уточнил, что автоавария произошла днём в субботу на федеральной автодороге Р-56 "Великой Новгород-Псков". Мальчик находился с родителями, которые управляли мотоциклами, и переходил проезжую часть трассы вне населенных пунктов.
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"Водитель-мужчина, управляя эвакуатором, совершил наезд на четырехлетнего ребёнка, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок скончался в машине скорой медицинской помощи", - сказал Гаврилов.
Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, ведомством организована доследственная проверка по факту гибели ребенка.
Прокуратура области тоже организовала проверку. Ведомство оценит деятельность органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребенка.
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ПроисшествияНовгородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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