https://ria.ru/20250726/evakuator-2031663896.html

В Новгородской области эвакуатор насмерть задавил ребенка

В Новгородской области эвакуатор насмерть задавил ребенка - РИА Новости, 26.07.2025

В Новгородской области эвакуатор насмерть задавил ребенка

Эвакуатор насмерть задавил четырехлетнего ребёнка, перебегавшего дорогу в Солецком округе Новгородской области, сообщил начальник региональной Госавтоинспекции... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T21:28:00+03:00

2025-07-26T21:28:00+03:00

2025-07-26T21:28:00+03:00

происшествия

новгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Эвакуатор насмерть задавил четырехлетнего ребёнка, перебегавшего дорогу в Солецком округе Новгородской области, сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов. Видео с сообщением Гаврилова, выехавшего на место происшествия, опубликовано в Telegram-канале Госавтоинспекции. Глава регионального ведомства уточнил, что автоавария произошла днём в субботу на федеральной автодороге Р-56 "Великой Новгород-Псков". Мальчик находился с родителями, которые управляли мотоциклами, и переходил проезжую часть трассы вне населенных пунктов. "Водитель-мужчина, управляя эвакуатором, совершил наезд на четырехлетнего ребёнка, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок скончался в машине скорой медицинской помощи", - сказал Гаврилов. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, ведомством организована доследственная проверка по факту гибели ребенка. Прокуратура области тоже организовала проверку. Ведомство оценит деятельность органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребенка.

https://ria.ru/20250715/kuzbass-2029182276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)