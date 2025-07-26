Рейтинг@Mail.ru
Сербия хочет стать полноправным членом ЕС, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/es-2031672114.html
Сербия хочет стать полноправным членом ЕС, заявил глава МИД страны
Сербия хочет стать полноправным членом ЕС, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 26.07.2025
Сербия хочет стать полноправным членом ЕС, заявил глава МИД страны
Сербия не желает альтернативы интеграции в ЕС, но хочет равноправного положения внутри Евросоюза, заявил министр иностранных дел Марко Джурич. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T23:02:00+03:00
2025-07-26T23:02:00+03:00
в мире
сербия
черногория
северная македония
марко джурич
александр вулин
хакан фидан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103427/77/1034277717_0:136:2001:1261_1920x0_80_0_0_3e5508ca341a4ee15be3911ac7d51c97.jpg
БЕЛГРАД, 26 июл – РИА Новости. Сербия не желает альтернативы интеграции в ЕС, но хочет равноправного положения внутри Евросоюза, заявил министр иностранных дел Марко Джурич. В субботу в Стамбуле состоялась первое заседание "Балканской мирной платформы". Во встрече под эгидой главы МИД Турции Хакана Фидана приняли участие министры из Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, Сербии и самопровозглашенной республики Косово. "Джурич заявил... что Сербия не желает альтернативы европейской интеграции, но желает равноправного участия и равноправного голоса внутри ЕС. Министр Джурич также сказал, что важно, чтобы регион показал ЕС и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях, как и о сотрудничестве в области внешней политики и политики безопасности", - сообщила пресс-служба МИД в соцсети Х. Сербский министр подчеркнул, что все страны Балканского региона разделяют стремление к полноправному членству в ЕС и могут внести значительный вклад в экономическое и общественное развитие Европы. Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил в пятницу в интервью австрийскому информагентству APA, что Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. Сербский премьер Джуро Мацут затем указал, что пока он на своем посту, официальный Белград не поддержит санкции Запада против Москвы, при этом сербская оппозиция требует проведения досрочных выборов как можно скорее. Партия бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина "Движение социалистов" (ПС) также осудила сербского министра по евроинтеграции за то, что он допустил возможность введения официальным Белградом санкций в отношении России на пороге членства в ЕС. Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства Мацута, утвержденного парламентом 15 апреля, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250517/serbiya-2017620802.html
https://ria.ru/20250412/es-2010855658.html
сербия
черногория
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103427/77/1034277717_69:0:1930:1396_1920x0_80_0_0_19b48afefbc85baa46a2517bf820034b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, черногория, северная македония, марко джурич, александр вулин, хакан фидан, евросоюз, брикс
В мире, Сербия, Черногория, Северная Македония, Марко Джурич, Александр Вулин, Хакан Фидан, Евросоюз, БРИКС
Сербия хочет стать полноправным членом ЕС, заявил глава МИД страны

Глава МИД Сербии Джурич заявил, что Сербия хочет стать полноправным членом ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicФлаги Сербии и Евросоюза
Флаги Сербии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаги Сербии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 26 июл – РИА Новости. Сербия не желает альтернативы интеграции в ЕС, но хочет равноправного положения внутри Евросоюза, заявил министр иностранных дел Марко Джурич.
В субботу в Стамбуле состоялась первое заседание "Балканской мирной платформы". Во встрече под эгидой главы МИД Турции Хакана Фидана приняли участие министры из Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Сербия находится на пути в ЕС, заявил Вучич
17 мая, 21:22
"Джурич заявил... что Сербия не желает альтернативы европейской интеграции, но желает равноправного участия и равноправного голоса внутри ЕС. Министр Джурич также сказал, что важно, чтобы регион показал ЕС и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях, как и о сотрудничестве в области внешней политики и политики безопасности", - сообщила пресс-служба МИД в соцсети Х.
Сербский министр подчеркнул, что все страны Балканского региона разделяют стремление к полноправному членству в ЕС и могут внести значительный вклад в экономическое и общественное развитие Европы.
Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил в пятницу в интервью австрийскому информагентству APA, что Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. Сербский премьер Джуро Мацут затем указал, что пока он на своем посту, официальный Белград не поддержит санкции Запада против Москвы, при этом сербская оппозиция требует проведения досрочных выборов как можно скорее.
Партия бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина "Движение социалистов" (ПС) также осудила сербского министра по евроинтеграции за то, что он допустил возможность введения официальным Белградом санкций в отношении России на пороге членства в ЕС.
Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства Мацута, утвержденного парламентом 15 апреля, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
ЕС воспринимает Сербию как свою колонию, заявил Вулин
12 апреля, 09:49
 
В миреСербияЧерногорияСеверная МакедонияМарко ДжуричАлександр ВулинХакан ФиданЕвросоюзБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала