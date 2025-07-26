https://ria.ru/20250726/es-2031672114.html

Сербия хочет стать полноправным членом ЕС, заявил глава МИД страны

Сербия хочет стать полноправным членом ЕС, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 26.07.2025

Сербия хочет стать полноправным членом ЕС, заявил глава МИД страны

Сербия не желает альтернативы интеграции в ЕС, но хочет равноправного положения внутри Евросоюза, заявил министр иностранных дел Марко Джурич. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T23:02:00+03:00

2025-07-26T23:02:00+03:00

2025-07-26T23:02:00+03:00

в мире

сербия

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северная македония

марко джурич

александр вулин

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БЕЛГРАД, 26 июл – РИА Новости. Сербия не желает альтернативы интеграции в ЕС, но хочет равноправного положения внутри Евросоюза, заявил министр иностранных дел Марко Джурич. В субботу в Стамбуле состоялась первое заседание "Балканской мирной платформы". Во встрече под эгидой главы МИД Турции Хакана Фидана приняли участие министры из Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, Сербии и самопровозглашенной республики Косово. "Джурич заявил... что Сербия не желает альтернативы европейской интеграции, но желает равноправного участия и равноправного голоса внутри ЕС. Министр Джурич также сказал, что важно, чтобы регион показал ЕС и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях, как и о сотрудничестве в области внешней политики и политики безопасности", - сообщила пресс-служба МИД в соцсети Х. Сербский министр подчеркнул, что все страны Балканского региона разделяют стремление к полноправному членству в ЕС и могут внести значительный вклад в экономическое и общественное развитие Европы. Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил в пятницу в интервью австрийскому информагентству APA, что Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. Сербский премьер Джуро Мацут затем указал, что пока он на своем посту, официальный Белград не поддержит санкции Запада против Москвы, при этом сербская оппозиция требует проведения досрочных выборов как можно скорее. Партия бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина "Движение социалистов" (ПС) также осудила сербского министра по евроинтеграции за то, что он допустил возможность введения официальным Белградом санкций в отношении России на пороге членства в ЕС. Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства Мацута, утвержденного парламентом 15 апреля, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20250517/serbiya-2017620802.html

https://ria.ru/20250412/es-2010855658.html

сербия

черногория

северная македония

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в мире, сербия, черногория, северная македония, марко джурич, александр вулин, хакан фидан, евросоюз, брикс