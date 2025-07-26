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Пособница Эпштейна ответила на вопросы минюсту США

Пособница Эпштейна ответила на вопросы минюсту США - РИА Новости, 26.07.2025

Пособница Эпштейна ответила на вопросы минюсту США

Осужденная за торговлю несовершеннолетними сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T00:15:00+03:00

2025-07-26T00:15:00+03:00

2025-07-26T00:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Осужденная за торговлю несовершеннолетними сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем ответила на все вопросы об около 100 лицах, заявил ее адвокат Дэвид Маркус. "Она ответила буквально на каждый вопрос. Она не говорила: "Знаете что, не спрашивайте меня об этом. Я не собираюсь говорить об этом человеке". Ей задали, наверное, вопросы об около 100 разных лиц. Она ответила на вопросы обо всех", - сказал он журналистам. При этом он отметил, что она не просила о помиловании, однако в понедельник собирается подать апелляцию в Верховный суд, так как власти США в рамках заключенной Эпштейном сделки со следствием во Флориде якобы обещали, что не будут подвергать расследованию его потенциальных сообщников. "И я не думаю, что президент (Дональд - ред.) Трамп знает, что министерство юстиции заняло позицию, согласно которой эта сделка со следствием не должна быть выполнена. Президент Трамп - главный переговорщик. Он знает, что обещание, данное от имени правительства, должно быть обязательным для правительства, и поэтому мы надеемся, что Верховный суд согласится с нами в том, что, когда прокуратура США в Южном округе Флориды пообещала, что ни один потенциальный сообщник не будет привлечен к ответственности, это также наложило ограничения на Южный округ Нью-Йорка", - добавил адвокат. Речь идет о "секретной" сделке, которую Эпштейн заключил со следствием во Флориде в 2008 году по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Тогда он отбыл в тюрьме 13 месяцев и должен был сделать выплаты в адрес пострадавших от его действий. В 2020 минюст США в докладе назвал ту сделку "недальновидной", однако отметил, что заключивший соглашение прокурор Алекс Акоста профессионального проступка таким образом не совершил. Позднее Акоста был назначен министром труда во время первого президентского срока Трампа. Он был вынужден покинуть свою должность в 2019 году на фоне публичного недовольства после того, как дело против Эпштейна было открыто в Нью-Йорке и вызвало международный интерес. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что имеет право помиловать Максвелл, но пока не думал об этом. Во время первого президентского срока, когда проходило судебное разбирательство по обвинениям против Максвелл в Нью-Йорке, подтвердил, что был знаком с ней, и пожелал ей "всего наилучшего". Максвелл была приговорена к 20 годам заключения в 2022 году и отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут. Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде в среду уже отказал в обнародовании документов дела.

https://ria.ru/20250725/tramp-2031518857.html

https://ria.ru/20250725/tramp-2031487257.html

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