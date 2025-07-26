https://ria.ru/20250726/ekspert-2031558560.html

Эксперт прокомментировала эскалацию конфликта между Таиландом и Камбоджей

Эксперт прокомментировала эскалацию конфликта между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 26.07.2025

Эксперт прокомментировала эскалацию конфликта между Таиландом и Камбоджей

Эскалация конфликта между Таиландом и Камбоджей - не случайность, а "пожар, вновь разожженный политическими ошибками и националистическими течениями", такое... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T05:26:00+03:00

2025-07-26T05:26:00+03:00

2025-07-26T05:26:00+03:00

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пхетхонгтхан чинават

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Эскалация конфликта между Таиландом и Камбоджей - не случайность, а "пожар, вновь разожженный политическими ошибками и националистическими течениями", такое мнение выразила в беседе с РИА Новости доцент кафедры международных отношений и прав человека Университета Малайи Ку Ин Хо. Утром 24 июля эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. "Недавние столкновения являются плодом как давней напряженности, так и злободневной политической ситуации. Поводом для обострения ситуации стала политическая драма, в которой участвовали две влиятельные семьи: семья Чинават в Таиланде и семья Хун в Камбодже. Обнародованный некоторое время назад телефонный разговор между (премьер-министром Таиланда - ред.) Пхетхонгтхан Чинават и бывшим премьер-министром (нынешним президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи - ред.) Хун Сеном вызвал негативную политическую реакцию в Бангкоке. Это поставило правительство Таиланда в неловкое положение и подогрело националистические настроения в обеих странах", - считает профессор. Ку Ин Хо также добавила, что хотя перестрелки на границе и привели к "возобновлению конфликта на земле", политический скандал "дал ему толчок". "Это был не просто несчастный случай. Это был потухающий пожар, вновь разожженный политическими ошибками и националистическими настроениями", - сказала эксперт. Более того, эскалация крайне негативно отразилась на населении обеих стран, в особенности на людях, живущих на приграничных территориях, тысячи из которых были вынуждены покинуть свои дома, добавила Ку Ин Хо. "Помимо физически ощутимых последствий, существует реальный риск усугубления недоверия между двумя народами. Вероятность этого в значительной степени зависит от того, как политические лидеры и средства массовой информации преподнесут конфликт. Если националистическая риторика усилится, как это было во время прошлых столкновений, ситуация может легко перерасти в социальную напряженность. Мы уже видели, как быстро дезинформация и эмоционально насыщенные нарративы могут разжечь общественные настроения", - подытожила профессор. В начале июля конституционный суд Таиланда освободил Пхетхонгтхан Чинават от исполнения обязанностей главы правительства на время рассмотрения заявления группы сенаторов о предположительных нарушениях премьером конституционной этики. Это произошло после того, как СМИ опубликовали запись ее телефонного разговора с Хун Сеном, в ходе которого премьер пыталась разрядить обстановку в отношениях двух стран после боестолкновения, произошедшего 28 мая на спорном участке границы. Ранее в пятницу официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявил что страна согласна на посредничество Малайзии в урегулировании пограничного конфликта с Камбоджей, отметив при этом, что соответствующего запроса от Куала-Лумпура пока не поступало. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250725/konflikt-2031533369.html

https://ria.ru/20250725/konflikt-2031543072.html

https://ria.ru/20250726/kambodzha-2031547492.html

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в мире, таиланд, камбоджа, бангкок, пхетхонгтхан чинават, хун сен