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Ефимов: два участка реорганизуют в Зябликове в рамках КРТ - РИА Новости, 26.07.2025
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12:12 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/efimov-2031494052.html
Ефимов: два участка реорганизуют в Зябликове в рамках КРТ
Ефимов: два участка реорганизуют в Зябликове в рамках КРТ - РИА Новости, 26.07.2025
Ефимов: два участка реорганизуют в Зябликове в рамках КРТ
Два участка реорганизуют в районе Зябликово на юге Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:12:00+03:00
2025-07-26T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Два участка реорганизуют в районе Зябликово на юге Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город проработал проект комплексного развития двух депрессивных участков общей площадью 14,59 гектара на юге столицы. В совокупности там планируется построить 200,15 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе жилые и общественно-деловые объекты. Первые этажи в новостройках будут нежилые – там смогут открыться предприятия малого бизнеса. Благодаря этому в районе появится 1,4 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в развитие площадок вложат 37,95 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 629,46 миллиона рублей. Проект планируют реализовать за шесть лет.В рамках программы в Задонском проезде построят жилые дома, общая площадь квартир составит 9,2 тысячи квадратных метров. Недалеко от них возведут физкультурно-оздоровительный комплекс на 6,3 тысячи "квадратов", добавляется в пресс-релизе.Помимо этого, на Ясеневой улице построят многофункциональный комплекс с гостиницей. Его площадь составит 27 тысяч квадратных метров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: два участка реорганизуют в Зябликове в рамках КРТ

Ефимов: два участка реорганизуют в Зябликове в рамках программы КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Два участка реорганизуют в районе Зябликово на юге Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город проработал проект комплексного развития двух депрессивных участков общей площадью 14,59 гектара на юге столицы. В совокупности там планируется построить 200,15 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе жилые и общественно-деловые объекты. Первые этажи в новостройках будут нежилые – там смогут открыться предприятия малого бизнеса. Благодаря этому в районе появится 1,4 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в развитие площадок вложат 37,95 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 629,46 миллиона рублей. Проект планируют реализовать за шесть лет.
В рамках программы в Задонском проезде построят жилые дома, общая площадь квартир составит 9,2 тысячи квадратных метров. Недалеко от них возведут физкультурно-оздоровительный комплекс на 6,3 тысячи "квадратов", добавляется в пресс-релизе.
Помимо этого, на Ясеневой улице построят многофункциональный комплекс с гостиницей. Его площадь составит 27 тысяч квадратных метров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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