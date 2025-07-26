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На Городецком гидроузле восстановили движение судов после повреждения шлюза
На Городецком гидроузле восстановили движение судов после повреждения шлюза - РИА Новости, 27.07.2025
На Городецком гидроузле восстановили движение судов после повреждения шлюза
На Городецком гидроузле восстановили движение после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, об этом Росморречфлот сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-26T22:36:00+03:00
2025-07-26T22:36:00+03:00
2025-07-27T02:33:00+03:00
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Городецком гидроузле восстановили движение после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, об этом Росморречфлот сообщил в Telegram-канале."Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно", — говорится в сообщении.На воскресенье запланировано шлюзование восьми круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику, уточнили в агентстве.Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге было приостановлено 22 июля из-за повреждения шлюза. Минтранс России создал оперштаб для координации работ на поврежденном участке. В связи с ситуацией круизным компаниям пришлось корректировать график движения своих теплоходов.В министерстве транспорта сообщали, что бетонная перемычка, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16 на Городецком гидроузле, во время проведения строительных работ наклонилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов был приостановлен в целях безопасности. Основная камера не повреждена, отмечали в ведомстве.
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россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), городец, россия
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Городец, Россия
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
На Городецком гидроузле восстановили движение после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, об этом Росморречфлот сообщил в Telegram-канале
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"Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно", — говорится в сообщении.
На воскресенье запланировано шлюзование восьми круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику, уточнили в агентстве.
Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге было приостановлено 22 июля из-за повреждения шлюза. Минтранс России создал оперштаб для координации работ на поврежденном участке. В связи с ситуацией круизным компаниям пришлось корректировать график движения своих теплоходов.
В министерстве транспорта сообщали, что бетонная перемычка, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16 на Городецком гидроузле, во время проведения строительных работ наклонилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов был приостановлен в целях безопасности. Основная камера не повреждена, отмечали в ведомстве.