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На Городецком гидроузле восстановили движение судов после повреждения шлюза - РИА Новости, 27.07.2025
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22:36 26.07.2025 (обновлено: 02:33 27.07.2025)
https://ria.ru/20250726/dvizhenie-2031669836.html
На Городецком гидроузле восстановили движение судов после повреждения шлюза
На Городецком гидроузле восстановили движение судов после повреждения шлюза - РИА Новости, 27.07.2025
На Городецком гидроузле восстановили движение судов после повреждения шлюза
На Городецком гидроузле восстановили движение после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, об этом Росморречфлот сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-26T22:36:00+03:00
2025-07-27T02:33:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Городецком гидроузле восстановили движение после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, об этом Росморречфлот сообщил в Telegram-канале.&quot;Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно&quot;, — говорится в сообщении.На воскресенье запланировано шлюзование восьми круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику, уточнили в агентстве.Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге было приостановлено 22 июля из-за повреждения шлюза. Минтранс России создал оперштаб для координации работ на поврежденном участке. В связи с ситуацией круизным компаниям пришлось корректировать график движения своих теплоходов.В министерстве транспорта сообщали, что бетонная перемычка, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16 на Городецком гидроузле, во время проведения строительных работ наклонилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов был приостановлен в целях безопасности. Основная камера не повреждена, отмечали в ведомстве.
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федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), городец, россия
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Городец, Россия

На Городецком гидроузле восстановили движение судов после повреждения шлюза

© Фото : ФКУ "Ространсмодернизация"Городецкий гидроузел
Городецкий гидроузел - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : ФКУ "Ространсмодернизация"
Городецкий гидроузел. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Городецком гидроузле восстановили движение после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, об этом Росморречфлот сообщил в Telegram-канале.
«

"Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно", — говорится в сообщении.

На воскресенье запланировано шлюзование восьми круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику, уточнили в агентстве.
Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге было приостановлено 22 июля из-за повреждения шлюза. Минтранс России создал оперштаб для координации работ на поврежденном участке. В связи с ситуацией круизным компаниям пришлось корректировать график движения своих теплоходов.
В министерстве транспорта сообщали, что бетонная перемычка, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16 на Городецком гидроузле, во время проведения строительных работ наклонилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов был приостановлен в целях безопасности. Основная камера не повреждена, отмечали в ведомстве.
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