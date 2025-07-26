https://ria.ru/20250726/dvizhenie-2031669836.html

На Городецком гидроузле восстановили движение судов после повреждения шлюза

На Городецком гидроузле восстановили движение судов после повреждения шлюза - РИА Новости, 27.07.2025

На Городецком гидроузле восстановили движение судов после повреждения шлюза

На Городецком гидроузле восстановили движение после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, об этом Росморречфлот сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-26T22:36:00+03:00

2025-07-26T22:36:00+03:00

2025-07-27T02:33:00+03:00

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

городец

россия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Городецком гидроузле восстановили движение после повреждения шлюза и приостановки судоходства 22 июля, об этом Росморречфлот сообщил в Telegram-канале."Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно", — говорится в сообщении.На воскресенье запланировано шлюзование восьми круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику, уточнили в агентстве.Шлюзование и движение судов на Городецком гидроузле на Волге было приостановлено 22 июля из-за повреждения шлюза. Минтранс России создал оперштаб для координации работ на поврежденном участке. В связи с ситуацией круизным компаниям пришлось корректировать график движения своих теплоходов.В министерстве транспорта сообщали, что бетонная перемычка, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16 на Городецком гидроузле, во время проведения строительных работ наклонилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов был приостановлен в целях безопасности. Основная камера не повреждена, отмечали в ведомстве.

https://ria.ru/20241202/natsproekt-1986861793.html

городец

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), городец, россия