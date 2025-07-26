https://ria.ru/20250726/dtp-2031619659.html

В Подмосковье в ДТП погибли два водителя и ребенок

В Подмосковье в ДТП погибли два водителя и ребенок - РИА Новости, 26.07.2025

В Подмосковье в ДТП погибли два водителя и ребенок

В Подмосковье водитель грузовика наехал на две легковые машины, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба областного главка МВД. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:16:00+03:00

2025-07-26T15:16:00+03:00

2025-07-26T21:32:00+03:00

авто

московская область (подмосковье)

раменское

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031619864_0:84:960:624_1920x0_80_0_0_a1cd00eb123ac08d6d07910771ff75d1.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Подмосковье водитель грузовика наехал на две легковые машины, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба областного главка МВД."Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Раменском, в котором погибла несовершеннолетняя. ДТП произошло сегодня в 9:13 на 59-м километре автодороги М-5 "Урал" в сторону Москвы", — заявили в ведомстве.Две машины "Лексус и "Лада" из-за аварии остановились на правой обочине. В этот момент в них врезался 47-летний водитель грузовика с полуприцепом марки "Скания". Оба водителя легковушек и девятилетняя пассажирка погибли."Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", — отметили в полиции.Возбуждено уголовное дело. Раменская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.

https://ria.ru/20250529/dtp-2019679169.html

московская область (подмосковье)

раменское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, московская область (подмосковье), раменское, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия