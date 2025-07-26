https://ria.ru/20250726/dtp-2031619659.html
В Подмосковье в ДТП погибли два водителя и ребенок
В Подмосковье в ДТП погибли два водителя и ребенок - РИА Новости, 26.07.2025
В Подмосковье в ДТП погибли два водителя и ребенок
В Подмосковье водитель грузовика наехал на две легковые машины, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба областного главка МВД. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:16:00+03:00
2025-07-26T15:16:00+03:00
2025-07-26T21:32:00+03:00
авто
московская область (подмосковье)
раменское
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Подмосковье водитель грузовика наехал на две легковые машины, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба областного главка МВД."Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Раменском, в котором погибла несовершеннолетняя. ДТП произошло сегодня в 9:13 на 59-м километре автодороги М-5 "Урал" в сторону Москвы", — заявили в ведомстве.Две машины "Лексус и "Лада" из-за аварии остановились на правой обочине. В этот момент в них врезался 47-летний водитель грузовика с полуприцепом марки "Скания". Оба водителя легковушек и девятилетняя пассажирка погибли."Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", — отметили в полиции.Возбуждено уголовное дело. Раменская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.
https://ria.ru/20250529/dtp-2019679169.html
московская область (подмосковье)
раменское
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, московская область (подмосковье), раменское, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Авто, Московская область (Подмосковье), Раменское, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли два водителя и ребенок
В Подмосковье фура наехала на два легковых автомобиля, три человека погибли