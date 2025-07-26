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В Подмосковье в ДТП погибли два водителя и ребенок - РИА Новости, 26.07.2025
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15:16 26.07.2025 (обновлено: 21:32 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/dtp-2031619659.html
В Подмосковье в ДТП погибли два водителя и ребенок
В Подмосковье в ДТП погибли два водителя и ребенок - РИА Новости, 26.07.2025
В Подмосковье в ДТП погибли два водителя и ребенок
В Подмосковье водитель грузовика наехал на две легковые машины, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба областного главка МВД. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:16:00+03:00
2025-07-26T21:32:00+03:00
авто
московская область (подмосковье)
раменское
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Подмосковье водитель грузовика наехал на две легковые машины, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба областного главка МВД.&quot;Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Раменском, в котором погибла несовершеннолетняя. ДТП произошло сегодня в 9:13 на 59-м километре автодороги М-5 &quot;Урал&quot; в сторону Москвы&quot;, — заявили в ведомстве.Две машины "Лексус и "Лада" из-за аварии остановились на правой обочине. В этот момент в них врезался 47-летний водитель грузовика с полуприцепом марки "Скания". Оба водителя легковушек и девятилетняя пассажирка погибли."Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", — отметили в полиции.Возбуждено уголовное дело. Раменская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.
https://ria.ru/20250529/dtp-2019679169.html
московская область (подмосковье)
раменское
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авто, московская область (подмосковье), раменское, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Авто, Московская область (Подмосковье), Раменское, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли два водителя и ребенок

В Подмосковье фура наехала на два легковых автомобиля, три человека погибли

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramПоследствия ДТП в Раменском
Последствия ДТП в Раменском - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Последствия ДТП в Раменском
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Подмосковье водитель грузовика наехал на две легковые машины, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
«

"Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Раменском, в котором погибла несовершеннолетняя. ДТП произошло сегодня в 9:13 на 59-м километре автодороги М-5 "Урал" в сторону Москвы", — заявили в ведомстве.

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramПоследствия ДТП в Раменском
Последствия ДТП в Раменском - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Последствия ДТП в Раменском
Две машины "Лексус и "Лада" из-за аварии остановились на правой обочине. В этот момент в них врезался 47-летний водитель грузовика с полуприцепом марки "Скания". Оба водителя легковушек и девятилетняя пассажирка погибли.
"Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", — отметили в полиции.
Возбуждено уголовное дело. Раменская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.
ДТП в Подмосковье при котором погибли две 13-летние девочки - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки
29 мая, 00:28
 
АвтоМосковская область (Подмосковье)РаменскоеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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