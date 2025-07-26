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Число погибших в ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек

Число погибших в ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек - РИА Новости, 26.07.2025

Число погибших в ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек, сообщил глава департамента здравоохранения региона Хунин Клифор Курипако. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:34:00+03:00

2025-07-26T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек, сообщил глава департамента здравоохранения региона Хунин Клифор Курипако. Ранее радиостанция RPP сообщала о 15 погибших и 27 пострадавших. Отмечалось, что трагедия произошла в регионе Хунин в центральной части страны. Всего автобус перевозил 66 пассажиров. "У нас есть данные о 18 погибших, 16 из них скончались в автобусе, еще двое - в больнице", - приводит слова Курипако радиостанция RPP. По данным радиостанции, пострадали более 30 человек. Как сообщает RPP, автобус, следовавший из Лимы в город Ла Мерсед, упал со склона. Расследуются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250718/vsu-2029839731.html

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