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Число погибших в ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек - РИА Новости, 26.07.2025
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09:34 26.07.2025
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Число погибших в ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек
Число погибших в ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек - РИА Новости, 26.07.2025
Число погибших в ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек
Число погибших в результате ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек, сообщил глава департамента здравоохранения региона Хунин Клифор Курипако. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:34:00+03:00
2025-07-26T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек, сообщил глава департамента здравоохранения региона Хунин Клифор Курипако. Ранее радиостанция RPP сообщала о 15 погибших и 27 пострадавших. Отмечалось, что трагедия произошла в регионе Хунин в центральной части страны. Всего автобус перевозил 66 пассажиров. "У нас есть данные о 18 погибших, 16 из них скончались в автобусе, еще двое - в больнице", - приводит слова Курипако радиостанция RPP. По данным радиостанции, пострадали более 30 человек. Как сообщает RPP, автобус, следовавший из Лимы в город Ла Мерсед, упал со склона. Расследуются обстоятельства произошедшего.
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в мире, перу, лима (город)
В мире, Перу, Лима (город)
Число погибших в ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек

Курипако: число погибших в ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машины скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с автобусом в Перу возросло до 18 человек, сообщил глава департамента здравоохранения региона Хунин Клифор Курипако.
Ранее радиостанция RPP сообщала о 15 погибших и 27 пострадавших. Отмечалось, что трагедия произошла в регионе Хунин в центральной части страны. Всего автобус перевозил 66 пассажиров.
"У нас есть данные о 18 погибших, 16 из них скончались в автобусе, еще двое - в больнице", - приводит слова Курипако радиостанция RPP. По данным радиостанции, пострадали более 30 человек.
Как сообщает RPP, автобус, следовавший из Лимы в город Ла Мерсед, упал со склона. Расследуются обстоятельства произошедшего.
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