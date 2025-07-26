https://ria.ru/20250726/dron-2031640450.html

В курской деревне при ударе дрона ВСУ погиб местный житель

В курской деревне при ударе дрона ВСУ погиб местный житель - РИА Новости, 26.07.2025

В курской деревне при ударе дрона ВСУ погиб местный житель

В курской деревне Обеста погиб мирный житель в результате удара дрона ВСУ рядом с местным клубом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T18:04:00+03:00

2025-07-26T18:04:00+03:00

2025-07-26T18:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

александр хинштейн

курская область

рыльский район

украина

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В курской деревне Обеста погиб мирный житель в результате удара дрона ВСУ рядом с местным клубом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."По предварительной информации, сегодня в деревне Обеста Рыльского района, которая находится в пяти километрах от границы с Украиной, вражеский FPV-дрон совершил атаку рядом с местным клубом. К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель", — написал он.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

рыльский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область, рыльский район, украина