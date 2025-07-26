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Под завалами обрушившегося в Саратове дома еще могут оставаться люди

Под завалами обрушившегося в Саратове дома еще могут оставаться люди - РИА Новости, 26.07.2025

Под завалами обрушившегося в Саратове дома еще могут оставаться люди

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что разбор завалов после взрыва газа в многоэтажном доме ведется исходя из того, что там могут находиться РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:50:00+03:00

2025-07-26T09:50:00+03:00

2025-07-26T09:52:00+03:00

происшествия

саратов

саратовская область

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что разбор завалов после взрыва газа в многоэтажном доме ведется исходя из того, что там могут находиться люди. "Разбор завалов ведется исходя из того, что там могут находиться люди. Сил и средств на данный момент достаточно. Ротация спасателей проводится регулярно, для всех организовано горячее питание", - написал он в Telegram-канале. Бусаргин отметил, что специалисты МЧС России и областной службы спасения работали без перерыва всю ночь. "Задействовано более 400 человек, включая муниципальные службы, и достаточное количество тяжелой техники. Аварийно-спасательные работы будут, по оценке специалистов, продолжаться минимум до утра 27 июля", - добавил губернатор. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031542179.html

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саратов

саратовская область

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происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия