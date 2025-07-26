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Источник: шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам - РИА Новости, 26.07.2025
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08:21 26.07.2025 (обновлено: 09:37 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/dolg-2031569193.html
Источник: шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам
Источник: шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам - РИА Новости, 26.07.2025
Источник: шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам
Шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам, рассказал РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:21:00+03:00
2025-07-26T09:37:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам, рассказал РИА Новости осведомленный источник. "Ивлев погасил все платежи по алиментам", - сказал собеседник агентства. Ранее экс-супруга Ивлева Мария в своем аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) опубликовала пост, в котором показала постановление об определении задолженности по алиментам. На фотографии видно, что Ивлев задолжал более 8,2 миллиона рублей, при этом частично выплатив 11,2 миллиона рублей. Константин Ивлев - российский шеф-повар, бизнесмен и телеведущий. Согласно информации открытых источников, от первого брака у него есть двое детей - 26-летний Матвей и 11-летняя Маруся. От второго брака - 3-летняя дочь Ника.
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происшествия, россия, константин ивлев
Происшествия, Россия, Константин Ивлев
Источник: шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам

Шеф-повар Константин Ивлев погасил все платежи по алиментам

© АГН "Москва" / Денис ГришкинКонстантин Ивлев
Константин Ивлев - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© АГН "Москва" / Денис Гришкин
Константин Ивлев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
"Ивлев погасил все платежи по алиментам", - сказал собеседник агентства.
Ранее экс-супруга Ивлева Мария в своем аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) опубликовала пост, в котором показала постановление об определении задолженности по алиментам. На фотографии видно, что Ивлев задолжал более 8,2 миллиона рублей, при этом частично выплатив 11,2 миллиона рублей.
Константин Ивлев - российский шеф-повар, бизнесмен и телеведущий. Согласно информации открытых источников, от первого брака у него есть двое детей - 26-летний Матвей и 11-летняя Маруся. От второго брака - 3-летняя дочь Ника.
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ПроисшествияРоссияКонстантин Ивлев
 
 
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