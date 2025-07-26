https://ria.ru/20250726/dolg-2031569193.html
Источник: шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам
Источник: шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам - РИА Новости, 26.07.2025
Источник: шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам
Шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам, рассказал РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:21:00+03:00
2025-07-26T08:21:00+03:00
2025-07-26T09:37:00+03:00
происшествия
россия
константин ивлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031575188_0:309:2999:1996_1920x0_80_0_0_24f2cc41bb598334b5c027faa55a5684.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам, рассказал РИА Новости осведомленный источник. "Ивлев погасил все платежи по алиментам", - сказал собеседник агентства. Ранее экс-супруга Ивлева Мария в своем аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) опубликовала пост, в котором показала постановление об определении задолженности по алиментам. На фотографии видно, что Ивлев задолжал более 8,2 миллиона рублей, при этом частично выплатив 11,2 миллиона рублей. Константин Ивлев - российский шеф-повар, бизнесмен и телеведущий. Согласно информации открытых источников, от первого брака у него есть двое детей - 26-летний Матвей и 11-летняя Маруся. От второго брака - 3-летняя дочь Ника.
https://ria.ru/20250723/alimenty-2030751916.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031575188_311:0:2972:1996_1920x0_80_0_0_42d20bc6d5298d94771c560b08bd249b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, константин ивлев
Происшествия, Россия, Константин Ивлев
Источник: шеф-повар Константин Ивлев погасил долги по алиментам
Шеф-повар Константин Ивлев погасил все платежи по алиментам