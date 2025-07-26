https://ria.ru/20250726/csha-2031562072.html

"Ждать прибытия": ученые из США заявили о приближении к Земле жуткой угрозы

"Ждать прибытия": ученые из США заявили о приближении к Земле жуткой угрозы - РИА Новости, 26.07.2025

"Ждать прибытия": ученые из США заявили о приближении к Земле жуткой угрозы

Таинственный межгалактический объект может прибыть на Землю в ноябре, утверждают группа ученых из Корнеллского университета в недавнем исследовании. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:51:00+03:00

2025-07-26T06:51:00+03:00

2025-07-26T06:51:00+03:00

наука

земля

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Таинственный межгалактический объект может прибыть на Землю в ноябре, утверждают группа ученых из Корнеллского университета в недавнем исследовании.Согласно изучаемой гипотезе, объект является технологическим артефактом и, более того, обладает активным интеллектом, что может означать, что его намерения могут быть абсолютно непредсказуемыми. Впервые он был обнаружен в ходе наблюдений 1 июля 2025 года."Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями", — говорится в исследовании.При этом исследование подверглось серьезной критике в научном сообществе из-за предполагаемого инопланетного происхождения объекта, который, по мнению других ученых, является всего лишь кометой."Все свидетельства указывают на то, что это обычная комета, которая была выброшена из другой солнечной системы, точно также, как бесчисленные миллиарды комет были выброшены из нашей собственной Солнечной системы", — заявила профессор астрономии Университета Реджины Саманта Лоулер в беседе с американским таблоидом New York Post.Эксперты также предупредили общественность о том, что к статье, которая еще не прошла экспертную оценку, следует отнестись с долей скептицизма.

https://ria.ru/20250717/kosmos-2029727528.html

https://ria.ru/20250714/kosmos-2028934511.html

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