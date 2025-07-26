https://ria.ru/20250726/chuma-2031230348.html

Случай чумы в США: может ли болезнь из Средневековья все еще угрожать людям

Случай чумы в США: может ли болезнь из Средневековья все еще угрожать людям - РИА Новости, 26.07.2025

Случай чумы в США: может ли болезнь из Средневековья все еще угрожать людям

Тревожные новости пришли из США, где пациент скончался от чумы в одной из больниц американского штата Аризона, о чем сообщила некоммерческая медицинская... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:36:00+03:00

2025-07-26T08:36:00+03:00

2025-07-26T08:36:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Тревожные новости пришли из США, где пациент скончался от чумы в одной из больниц американского штата Аризона, о чем сообщила некоммерческая медицинская организация "Здравоохранение Северной Аризоны" (NAH). Это первый подобный случай в регионе за последние 18 лет.Однако трагический инцидент послужил напоминанием все же не ушла окончательно в прошлое.Что это за болезнь?Уже само слово "чума" часто ассоциируется с масштабными эпидемиями и вызывает тревогу. И не случайно, в прошлом это заболевание приводило к катастрофическим последствиям.Это инфекционное заболевание вызывается бактерией Yersinia pestis. Существует три основные формы чумы: бубонная, септическая и легочная.Наиболее распространена бубонная чума, которая получила свое название из-за болезненных увеличенных лимфоузлов — бубонов. Среди распространенных симптомов — лихорадка, головная боль, озноб и слабость.Заразиться можно через укусы блох, паразитирующих на грызунах, таких как крысы, луговые собачки и сурки. Еще возможно заболеть и при контакте с инфицированным животным.Очень опасноСептическая чума развивается, если бубонная форма остается без лечения, либо при прямом попадании бактерии в кровь, и вызывает кровоизлияния в органах и представляет собой тяжелую форму заражения крови.Легочная чума — самая опасная форма болезни, именно с ней связан недавний случай заражения в Аризоне.Она может возникнуть при распространении бубонной чумы в легкие либо передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы включают тяжелую пневмонию.Смертность при бубонной форме составляет 30–60%, а при легочной, если лечение не начали вовремя — до 100%.Трижды убивала миллионыЗа время существования человечества истории известны три колоссальные эпидемии, вызванные чумой.Первая — "Юстинианова чума", началась в Египте, затем обрушилась на все страны Средиземноморья и длилась около 60 лет. В разгар эпидемии в 542 году только в Константинополе ежедневно умирали тысячи человек.Всего погибло около 100 миллионов человек, Византия потеряла примерно половину своего населения.Вторая эпидемия, зловещая "Чёрная смерть" — зародилась в Азии и в 1346—1348 годах бушевала по всей Европе, где жертвами болезни стали 25 миллионов человек.Третья эпидемия началась в 1855 году в китайской провинции Юньнань и быстро распространилась благодаря торговым путям Британской империи, унесла 12 миллионов жизней, главным образом в Индии, достигла даже берегов Австралии. Особенно чума лютовала в Гонконге и Бомбее.Считается, что во всех этих случаях основную роль играла бубонная чума.Чума в настоящее времяВ Соединенных Штатах болезнь появилась во время третьей эпидемии и с тех пор сохраняется в популяциях сурков и луговых собачек. Ежегодно в западных штатах регистрируется около семи случаев заражения.Крупные вспышки, к счастью, остались в прошлом: последняя произошла давно — сто лет назад. За 25 лет в стране зафиксировано всего 14 смертей от чумы.Сейчас чуму можно эффективно лечить обычными антибиотиками, курс которых длится 10–14 дней. Однако терапию следует начать как можно раньше, так больше шансов быстро победить болезнь.Случай в Аризоне вызывает некоторое беспокойство, поскольку речь идет о легочной форме, способной передаваться от человека к человеку.Несмотря на редкость случаев заражения, специалисты подчеркивают, что важно знать о симптомах, путях передачи и мерах профилактики, чтобы своевременно распознать и предотвратить возможное распространение болезни."Санитарный щит" РоссииСитуация со случаем заражения чумы в США на контроле Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве. Специалисты организации постоянно проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски."В России, несмотря на наличие природных очагов чумы, подобная ситуация маловероятна благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора", — заявляет Роспотребнадзор.Действует федеральный проект "Санитарный щит" для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней, а во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр", позволяющей оценить и минимизировать риски завоза опасных инфекционных болезней.

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