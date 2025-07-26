https://ria.ru/20250726/chp-2031637204.html

В детском лагере под Саратовом выявили вспышку острой кишечной инфекции

В детском лагере под Саратовом выявили вспышку острой кишечной инфекции - РИА Новости, 26.07.2025

В детском лагере под Саратовом выявили вспышку острой кишечной инфекции

Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском лагере "ДОЛ имени Ю.А. Гагарина" в Энгельсском районе Саратовской области, у заболевших детей... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:35:00+03:00

2025-07-26T17:35:00+03:00

2025-07-26T17:35:00+03:00

происшествия

энгельсский район

саратовская область

марксовский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском лагере "ДОЛ имени Ю.А. Гагарина" в Энгельсском районе Саратовской области, у заболевших детей выявлен норовирус, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся в детском оздоровительном лагере ГАУ СО "ДОЛ имени Ю.А. Гагарина", расположенном в Энгельсском районе, проводится эпидемиологическое расследование... По результатам исследования биологического материала от заболевших и контактных выявлена РНК норовируса. Исследование остальных отобранных проб продолжается", - говорится в Telegram-канале управления. Ведомство в адрес лагеря выдало предписания о проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе разобщении контактировавших с заболевшими и заключительной дезинфекции в лагере с контролем ее эффективности. Уточняется, что в ходе эпидрасследования взяты для исследования пробы питьевой воды, воды бассейна, пробы пищевых продуктов и готовых блюд, а также биологический материал от персонала лагеря и контактировавших с заболевшими людей. Это четвертый с начала лета случай вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере Саратовской области. Первый случай был выявлен в июне в детском лагере "Огонек" в Марксовском районе, затем в детском лагере "Дубки" в Саратове, а 18 июля вспышка инфекции была зарегистрирована в детском лагере "Орленок" в Пугачевском районе.

https://ria.ru/20250722/infektsiya-2030575663.html

энгельсский район

саратовская область

марксовский район

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происшествия, энгельсский район, саратовская область, марксовский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)