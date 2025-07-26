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В Иране при нападении на судебное управление погибли шесть человек - РИА Новости, 26.07.2025
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11:42 26.07.2025 (обновлено: 13:12 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/chislo-2031588942.html
В Иране при нападении на судебное управление погибли шесть человек
В Иране при нападении на судебное управление погибли шесть человек - РИА Новости, 26.07.2025
В Иране при нападении на судебное управление погибли шесть человек
Количество погибших в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана возросло до 6, раненых – до 22, сообщает агентство SNN. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T11:42:00+03:00
2025-07-26T13:12:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Количество погибших в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана возросло до 6, раненых – до 22, сообщает агентство SNN.Ранее в субботу иранское агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц."Шесть человек погибли, двадцать два получили ранения", — говорится в сообщении.По данным другого агентства, Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорожденный ребенок. Как утверждает агентство, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".Еще одно агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило о том, что три человека, совершивших вооруженное нападение на судебное управление, были ликвидированы.
https://ria.ru/20250726/saloniki-2031571496.html
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в мире, иран, захедан, белуджистан
В мире, Иран, Захедан, Белуджистан
В Иране при нападении на судебное управление погибли шесть человек

SNN: число погибших при нападении на судебное управление в Иране достигло шести

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Количество погибших в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана возросло до 6, раненых – до 22, сообщает агентство SNN.
Ранее в субботу иранское агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц.
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"Шесть человек погибли, двадцать два получили ранения", — говорится в сообщении.
По данным другого агентства, Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорожденный ребенок. Как утверждает агентство, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль".
Еще одно агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило о том, что три человека, совершивших вооруженное нападение на судебное управление, были ликвидированы.
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