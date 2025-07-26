https://ria.ru/20250726/bugaevskij-2031553252.html

Дело бывшего председателя банка "Интеркоммерц" объединили с делом Иванова

Дело бывшего председателя банка "Интеркоммерц" объединили с делом Иванова - РИА Новости, 26.07.2025

Дело бывшего председателя банка "Интеркоммерц" объединили с делом Иванова

Дело бывшего председателя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, бенефициара Zaira Invest&Trade Андрея Захарова объединили с делом о растрате... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T02:50:00+03:00

2025-07-26T02:50:00+03:00

2025-07-26T03:43:00+03:00

тимур иванов

оборонстрой

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дело бывшего председателя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, бенефициара Zaira Invest&Trade Андрея Захарова объединили с делом о растрате экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который уже был осужден за это на 13 лет, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Как следует из материалов в распоряжении РИА Новости, вместе с уголовным делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и главы "Оборонлогистики" Антона Филатова о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц" объединены уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего председателя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Алекаандра Бугаевского и дело председателя совета директоров Крыжановского и директора и бенефициара иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" и "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) Андрея Захарова. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. По данному делу может горсуд в июне приговорил Тимура Иванова к 13 годам, а Антона Филатова к 12 годам лишения свободы.

https://ria.ru/20250726/delo-2031552498.html

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тимур иванов, оборонстрой