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Оператор БПЛА "Днепра" рассказал о качестве подготовки солдат

Оператор БПЛА "Днепра" рассказал о качестве подготовки солдат - РИА Новости, 26.07.2025

Оператор БПЛА "Днепра" рассказал о качестве подготовки солдат

Качество операторов ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России, выполняющих задачи в районе города Орехов в Запорожской... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T13:32:00+03:00

2025-07-26T13:32:00+03:00

2025-07-26T14:35:00+03:00

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ТОКМАК, 26 июл – РИА Новости. Качество операторов ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России, выполняющих задачи в районе города Орехов в Запорожской области, выше, чем у противника, украинские боевики вынуждены компенсировать перевес количеством неквалифицированных расчетов, рассказал РИА Новости оператор расчета ударных БПЛА с позывным "Жмых". "Обычным мобилизованным в руки пульт дают и не важно, с какой эффективностью. Он (противник – ред.) десять дронов выпустит. Качество операторов БПЛА у противника, если брать в общем "по палате", намного хуже. У нас операторы подготовлены лучше. Но они (противник – ред.) берут массовостью", - сказал "Жмых".

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Оператор БПЛА о работе дронов в зоне СВО Качество операторов ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр", ведущих бои в районе Орехова в Запорожской области, выше, чем у ВСУ, противник пытается компенсировать перевес количеством своих расчетов. Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Жмых". 2025-07-26T13:32 true PT0M31S

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