https://ria.ru/20250726/bpla-2031605317.html

В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА

В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025

В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА

Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края спустя девять часов, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T13:21:00+03:00

2025-07-26T13:21:00+03:00

2025-07-26T13:21:00+03:00

безопасность

ставропольский край

владимир владимиров

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края спустя девять часов, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Опасность атаки БПЛА была объявлена в крае в 3.34 мск, она длилась почти девять с половиной часов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250726/ukraina-2031581572.html

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2025

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безопасность, ставропольский край, владимир владимиров, россия