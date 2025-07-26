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В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края спустя девять часов, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:21:00+03:00
2025-07-26T13:21:00+03:00
2025-07-26T13:21:00+03:00
безопасность
ставропольский край
владимир владимиров
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Ставропольского края спустя девять часов, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Опасность атаки БПЛА была объявлена в крае в 3.34 мск, она длилась почти девять с половиной часов. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250726/ukraina-2031581572.html
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безопасность, ставропольский край, владимир владимиров, россия
Безопасность, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Россия
В Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА
В Ставропольском крае спустя 9 часов отменили опасность атаки БПЛА