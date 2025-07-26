https://ria.ru/20250726/bpla-2031582404.html

Минобороны сообщило о шести сбитых украинских беспилотниках

Минобороны сообщило о шести сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 26.07.2025

Минобороны сообщило о шести сбитых украинских беспилотниках

Средства ПВО за 1 час 40 минут перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:45:00+03:00

2025-07-26T10:45:00+03:00

2025-07-26T14:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Средства ПВО за 1 час 40 минут перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ."С 08.00 мск до 09.40 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Республики Северная Осетия и два – над Московским регионом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250726/bpla-2031582577.html

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Варвара Скокшина

россия, безопасность