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Минобороны сообщило о шести сбитых украинских беспилотниках
Минобороны сообщило о шести сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 26.07.2025
Минобороны сообщило о шести сбитых украинских беспилотниках
Средства ПВО за 1 час 40 минут перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:45:00+03:00
2025-07-26T10:45:00+03:00
2025-07-26T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Средства ПВО за 1 час 40 минут перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ."С 08.00 мск до 09.40 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Республики Северная Осетия и два – над Московским регионом", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Минобороны сообщило о шести сбитых украинских беспилотниках
ПВО сбила шесть БПЛА, в том числе над Северной Осетией и Московским регионом