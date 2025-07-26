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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
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08:56 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/bpla-2031571231.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:56:00+03:00
2025-07-26T08:56:00+03:00
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Опасность была объявлена в 4.08 мск, она длилась четыре с половиной часа. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в Telegram-канале.
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безопасность, тульская область, дмитрий миляев
Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА, продлившуюся четыре часа

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТула
Тула - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Опасность была объявлена в 4.08 мск, она длилась четыре с половиной часа.
Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в Telegram-канале.
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БезопасностьТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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