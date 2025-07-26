https://ria.ru/20250726/bpla-2031571231.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:56:00+03:00

2025-07-26T08:56:00+03:00

2025-07-26T08:56:00+03:00

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Опасность была объявлена в 4.08 мск, она длилась четыре с половиной часа. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, тульская область, дмитрий миляев