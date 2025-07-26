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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:56:00+03:00
2025-07-26T08:56:00+03:00
2025-07-26T08:56:00+03:00
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Опасность была объявлена в 4.08 мск, она длилась четыре с половиной часа. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев
Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА, продлившуюся четыре часа