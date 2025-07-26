https://ria.ru/20250726/bpla-2031568989.html
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:19:00+03:00
2025-07-26T08:19:00+03:00
2025-07-26T08:19:00+03:00
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена в 5.38 мск, она длилась два с половиной часа. "Внимание! На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении.
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россия
республика татарстан (татарстан)
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безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА
В Татарстане спустя два с половиной часа отменили опасность атаки БПЛА