https://ria.ru/20250726/bpla-2031568989.html

В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025

В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:19:00+03:00

2025-07-26T08:19:00+03:00

2025-07-26T08:19:00+03:00

безопасность

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена в 5.38 мск, она длилась два с половиной часа. "Внимание! На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250726/konstantinov-2031563060.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2025

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безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)