Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/bpla-2031568989.html
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:19:00+03:00
2025-07-26T08:19:00+03:00
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012885278_0:42:2159:1256_1920x0_80_0_0_83b75558bd31840790e1a7ec5caa4e91.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена в 5.38 мск, она длилась два с половиной часа. "Внимание! На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250726/konstantinov-2031563060.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012885278_23:0:1940:1438_1920x0_80_0_0_107da5f21e236ea6389a3ee749dcd860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

В Татарстане спустя два с половиной часа отменили опасность атаки БПЛА

© AP Photo / Efrem LukatskyБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России.
Опасность была объявлена в 5.38 мск, она длилась два с половиной часа.
"Внимание! На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Константинов заявил, что украинский народ оказался в ловушке
07:13
 
БезопасностьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала