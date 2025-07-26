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В Пензенской области отменена опасность атаки БПЛА
В Пензенской области отменена опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
В Пензенской области отменена опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области спустя пять часов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:07:00+03:00
2025-07-26T08:07:00+03:00
2025-07-26T08:07:00+03:00
безопасность
олег мельниченко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области спустя пять часов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена 2.39 мск, она длилась пять часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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безопасность, олег мельниченко, пензенская область, россия
Безопасность, Олег Мельниченко, Пензенская область, Россия
В Пензенской области отменена опасность атаки БПЛА
В Пензенской области спустя 5 часов отменена опасность атаки БПЛА спустя 5 часов