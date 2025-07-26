https://ria.ru/20250726/bpla-2031567589.html

В Пензенской области отменена опасность атаки БПЛА

В Пензенской области отменена опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025

В Пензенской области отменена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области спустя пять часов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:07:00+03:00

2025-07-26T08:07:00+03:00

2025-07-26T08:07:00+03:00

безопасность

олег мельниченко

пензенская область

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области спустя пять часов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена 2.39 мск, она длилась пять часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250725/chasovyar-1981337707.html

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безопасность, олег мельниченко, пензенская область, россия