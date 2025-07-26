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В Ростовской области после атаки БПЛА погибли два человека
В Ростовской области после атаки БПЛА погибли два человека - РИА Новости, 26.07.2025
В Ростовской области после атаки БПЛА погибли два человека
Украинский БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погибли два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:58:00+03:00
2025-07-26T06:58:00+03:00
2025-07-26T06:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
зимовниковский район
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погибли два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека. Их личность сейчас устанавливается, на месте работают специалисты", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
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ростовская область
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ростовская область, юрий слюсарь , зимовниковский район
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Зимовниковский район
В Ростовской области после атаки БПЛА погибли два человека
Слюсарь: в Ростовской области после атаки БПЛА погибли два человека