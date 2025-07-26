https://ria.ru/20250726/bpla-2031562403.html

В Ростовской области после атаки БПЛА погибли два человека

В Ростовской области после атаки БПЛА погибли два человека - РИА Новости, 26.07.2025

В Ростовской области после атаки БПЛА погибли два человека

Украинский БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погибли два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:58:00+03:00

2025-07-26T06:58:00+03:00

2025-07-26T06:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

юрий слюсарь

зимовниковский район

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погибли два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека. Их личность сейчас устанавливается, на месте работают специалисты", - написал Слюсарь в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559654.html

ростовская область

зимовниковский район

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ростовская область, юрий слюсарь , зимовниковский район