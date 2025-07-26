https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031564317.html
ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника
ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 26.07.2025
ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:28:00+03:00
2025-07-26T07:28:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в Зимовниковском районе при ударе БПЛА погибли два человека, сгорела машина.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250725/svo-2031078503.html
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Безопасность, Черное море, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Белгородская область, Орловская область, Ростовская область, Тульская область, Юрий Слюсарь