https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031564317.html

ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника

ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 26.07.2025

ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.07.2025

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2025-07-26T08:22:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в Зимовниковском районе при ударе БПЛА погибли два человека, сгорела машина.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250725/svo-2031078503.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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