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ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 26.07.2025
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07:28 26.07.2025 (обновлено: 08:22 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031564317.html
ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника
ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 26.07.2025
ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:28:00+03:00
2025-07-26T08:22:00+03:00
безопасность
черное море
брянская область
вооруженные силы украины
республика крым
белгородская область
орловская область
ростовская область
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в Зимовниковском районе при ударе БПЛА погибли два человека, сгорела машина.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250725/svo-2031078503.html
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безопасность, черное море, брянская область, вооруженные силы украины, республика крым, белгородская область, орловская область, ростовская область, тульская область, юрий слюсарь
Безопасность, Черное море, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Белгородская область, Орловская область, Ростовская область, Тульская область, Юрий Слюсарь

ПВО за ночь сбила 54 украинских беспилотника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.
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"Нет лишней секунды". Как морпехи стирают ВСУ с поля боя
Вчера, 08:00
Российские бойцы сбили:
  • 24 дрона — над Брянской областью;
  • 12 — над Ростовской;
  • шесть — над Крымом;
  • четыре — над акваторией Азовского моря;
  • три — над Черным морем;
  • по два — над Орловской и Тульской областями;
  • один — над Белгородской.
Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в Зимовниковском районе при ударе БПЛА погибли два человека, сгорела машина.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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БезопасностьЧерное мореБрянская областьВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымБелгородская областьОрловская областьРостовская областьТульская областьЮрий Слюсарь
 
 
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