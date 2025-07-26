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В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 26.07.2025 (обновлено: 06:17 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559748.html
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:13:00+03:00
2025-07-26T06:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
каменск-шахтинский
происшествия
шолоховский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Ночью в Ростовской области атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь отметил, что в хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая.В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, повреждения получили хозяйственные постройки, уточнил глава региона.По оперативным данным, люди не пострадали. Информация уточняется.
https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559654.html
ростовская область
каменск-шахтинский
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ростовская область, каменск-шахтинский, происшествия, шолоховский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Происшествия, Шолоховский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Ночью в Ростовской области атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что в хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая.
В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, повреждения получили хозяйственные постройки, уточнил глава региона.
По оперативным данным, люди не пострадали. Информация уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьКаменск-ШахтинскийПроисшествияШолоховский районЮрий Слюсарь
 
 
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