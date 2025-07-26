https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559748.html

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:13:00+03:00

2025-07-26T06:13:00+03:00

2025-07-26T06:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

каменск-шахтинский

происшествия

шолоховский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Ночью в Ростовской области атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь отметил, что в хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая.В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, повреждения получили хозяйственные постройки, уточнил глава региона.По оперативным данным, люди не пострадали. Информация уточняется.

https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559654.html

ростовская область

каменск-шахтинский

шолоховский район

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ростовская область, каменск-шахтинский, происшествия, шолоховский район, юрий слюсарь