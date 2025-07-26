https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559654.html

ПВО уничтожила два беспилотника в Тульской области

ПВО уничтожила два беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 26.07.2025

ПВО уничтожила два беспилотника в Тульской области

ПВО уничтожила два БПЛА в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T06:10:00+03:00

2025-07-26T06:10:00+03:00

2025-07-26T06:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила два БПЛА в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили два беспилотника", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.Миляев уточнил, что пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559748.html

тульская область

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безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)