https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559654.html
ПВО уничтожила два беспилотника в Тульской области
ПВО уничтожила два беспилотника в Тульской области - РИА Новости, 26.07.2025
ПВО уничтожила два беспилотника в Тульской области
ПВО уничтожила два БПЛА в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T06:10:00+03:00
2025-07-26T06:10:00+03:00
2025-07-26T06:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила два БПЛА в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили два беспилотника", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.Миляев уточнил, что пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559748.html
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безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила два беспилотника в Тульской области
Миляев: силы ПВО уничтожили два беспилотника в Тульской области