https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031554108.html
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.07.2025
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили в Мордовии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T03:19:00+03:00
2025-07-26T03:19:00+03:00
2025-07-26T03:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика мордовия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Мордовии, сообщает правительство региона. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
https://ria.ru/20250726/opasnost-2031550551.html
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республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Республика Мордовия
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
В Мордовии власти объявили опасность атаки беспилотников