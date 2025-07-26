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В Ингушетии беспилотник упал на частный дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 26.07.2025 (обновлено: 15:34 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031621110.html
В Ингушетии беспилотник упал на частный дом, есть пострадавшие
В Ингушетии беспилотник упал на частный дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.07.2025
В Ингушетии беспилотник упал на частный дом, есть пострадавшие
Женщина и трое детей пострадали после падения беспилотника на частный дом в селе в Ингушетии, после обследования пострадавшие отправлены на амбулаторное... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:26:00+03:00
2025-07-26T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
республика ингушетия
вооруженные силы украины
украина
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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Женщина и трое детей пострадали после падения беспилотника на частный дом в селе в Ингушетии, после обследования пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение, сообщил региональный минздрав.&quot;По предварительной информации, в сельском поселении Нижние Ачалуки Республики Ингушетия зарегистрировано падение беспилотного летательного аппарата на жилой дом&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Как уточняет минздрав, из Нижних Ачалуков в Малгобекскую центральную районную больницу были доставлены женщина 1997 года рождения и трое детей."Состояние доставленных оценивается как стабильное и удовлетворительное. После осмотра и обследования все пациенты переданы на амбулаторное наблюдение по месту жительства", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
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происшествия, республика ингушетия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Ингушетия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Ингушетии беспилотник упал на частный дом, есть пострадавшие

Женщина и трое детей пострадали после падения БПЛА на частный дом в Ингушетии

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Женщина и трое детей пострадали после падения беспилотника на частный дом в селе в Ингушетии, после обследования пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение, сообщил региональный минздрав.
«

"По предварительной информации, в сельском поселении Нижние Ачалуки Республики Ингушетия зарегистрировано падение беспилотного летательного аппарата на жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Как уточняет минздрав, из Нижних Ачалуков в Малгобекскую центральную районную больницу были доставлены женщина 1997 года рождения и трое детей.
"Состояние доставленных оценивается как стабильное и удовлетворительное. После осмотра и обследования все пациенты переданы на амбулаторное наблюдение по месту жительства", - отметили в министерстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика ИнгушетияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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