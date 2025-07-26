https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031621110.html

В Ингушетии беспилотник упал на частный дом, есть пострадавшие

В Ингушетии беспилотник упал на частный дом, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.07.2025

В Ингушетии беспилотник упал на частный дом, есть пострадавшие

Женщина и трое детей пострадали после падения беспилотника на частный дом в селе в Ингушетии, после обследования пострадавшие отправлены на амбулаторное... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:26:00+03:00

2025-07-26T15:26:00+03:00

2025-07-26T15:34:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 26 июл - РИА Новости. Женщина и трое детей пострадали после падения беспилотника на частный дом в селе в Ингушетии, после обследования пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение, сообщил региональный минздрав."По предварительной информации, в сельском поселении Нижние Ачалуки Республики Ингушетия зарегистрировано падение беспилотного летательного аппарата на жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Как уточняет минздрав, из Нижних Ачалуков в Малгобекскую центральную районную больницу были доставлены женщина 1997 года рождения и трое детей."Состояние доставленных оценивается как стабильное и удовлетворительное. После осмотра и обследования все пациенты переданы на амбулаторное наблюдение по месту жительства", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика ингушетия, вооруженные силы украины, украина