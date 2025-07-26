https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031608436.html
В Северной Осетии сбили четыре беспилотника
В Северной Осетии сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 26.07.2025
В Северной Осетии сбили четыре беспилотника
Четыре украинских беспилотника сбиты в районе села Первомайское в Северной Осетии, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:07:00+03:00
2025-07-26T14:07:00+03:00
2025-07-26T14:08:00+03:00
республика северная осетия - алания
безопасность
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника сбиты в районе села Первомайское в Северной Осетии, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло."По подтверждённой информации, в районе села Первомайское сегодня сбито четыре вражеских БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оперативный штаб продолжает свою работу", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.Он добавил, что в республике снят режим беспилотной опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика северная осетия - алания, безопасность
Республика Северная Осетия - Алания, Безопасность
В Северной Осетии сбили четыре беспилотника
В районе Первомайского в Северной Осетии сбили четыре украинских беспилотника