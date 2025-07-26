https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031608436.html

В Северной Осетии сбили четыре беспилотника

В Северной Осетии сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 26.07.2025

В Северной Осетии сбили четыре беспилотника

Четыре украинских беспилотника сбиты в районе села Первомайское в Северной Осетии, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:07:00+03:00

2025-07-26T14:07:00+03:00

2025-07-26T14:08:00+03:00

республика северная осетия - алания

безопасность

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника сбиты в районе села Первомайское в Северной Осетии, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло."По подтверждённой информации, в районе села Первомайское сегодня сбито четыре вражеских БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оперативный штаб продолжает свою работу", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.Он добавил, что в республике снят режим беспилотной опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика северная осетия - алания, безопасность