https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031583575.html
В Пензенской области беспилотник пытался атаковать промпредприятие
В Пензенской области беспилотник пытался атаковать промпредприятие - РИА Новости, 26.07.2025
В Пензенской области беспилотник пытался атаковать промпредприятие
Беспилотник ВСУ пытался атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:52:00+03:00
2025-07-26T10:52:00+03:00
2025-07-26T10:52:00+03:00
происшествия
пензенская область
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 26 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ пытался атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Уважаемые земляки! Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования... Еще раз напоминаю о том, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия, чтобы не стать помощником врага. Прошу относиться к случившемуся с пониманием, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Глава региона отметил, что в целях безопасности на территории области вводились временные ограничения мобильного интернета. "Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника", - пояснил он.
https://ria.ru/20250726/bpla-2031582577.html
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происшествия, пензенская область, олег мельниченко, вооруженные силы украины
Происшествия, Пензенская область, Олег Мельниченко, Вооруженные силы Украины
В Пензенской области беспилотник пытался атаковать промпредприятие
Мельниченко: БПЛА ВСУ пытался атаковать промпредприятие в Пензенской области