https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031583575.html

В Пензенской области беспилотник пытался атаковать промпредприятие

В Пензенской области беспилотник пытался атаковать промпредприятие - РИА Новости, 26.07.2025

В Пензенской области беспилотник пытался атаковать промпредприятие

Беспилотник ВСУ пытался атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:52:00+03:00

2025-07-26T10:52:00+03:00

2025-07-26T10:52:00+03:00

происшествия

пензенская область

олег мельниченко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012885278_0:42:2159:1256_1920x0_80_0_0_83b75558bd31840790e1a7ec5caa4e91.jpg

ПЕНЗА, 26 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ пытался атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Уважаемые земляки! Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования... Еще раз напоминаю о том, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия, чтобы не стать помощником врага. Прошу относиться к случившемуся с пониманием, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Глава региона отметил, что в целях безопасности на территории области вводились временные ограничения мобильного интернета. "Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника", - пояснил он.

https://ria.ru/20250726/bpla-2031582577.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пензенская область, олег мельниченко, вооруженные силы украины