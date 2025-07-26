https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031565592.html

На многоквартирный дом в Брянске упали обломки БПЛА

На многоквартирный дом в Брянске упали обломки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025

На многоквартирный дом в Брянске упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом и нежилое здание в Брянске, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T07:46:00+03:00

2025-07-26T07:46:00+03:00

2025-07-26T07:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянск

советский район

александр богомаз

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом и нежилое здание в Брянске, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы прошедшей ночью совершили очередную атаку с помощью БПЛА по территории нашего региона. При отражении одной из воздушных атак обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе города Брянска", - написал он в Telegram-канале. Богомаз подчеркнул, что при обследовании мест падения обломков разрушений не выявлено, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031563216.html

брянск

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происшествия, брянск, советский район, александр богомаз