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На многоквартирный дом в Брянске упали обломки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:46 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031565592.html
На многоквартирный дом в Брянске упали обломки БПЛА
На многоквартирный дом в Брянске упали обломки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
На многоквартирный дом в Брянске упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом и нежилое здание в Брянске, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:46:00+03:00
2025-07-26T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянск
советский район
александр богомаз
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом и нежилое здание в Брянске, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы прошедшей ночью совершили очередную атаку с помощью БПЛА по территории нашего региона. При отражении одной из воздушных атак обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе города Брянска", - написал он в Telegram-канале. Богомаз подчеркнул, что при обследовании мест падения обломков разрушений не выявлено, пострадавших нет.
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брянск
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происшествия, брянск, советский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянск, Советский район, Александр Богомаз
На многоквартирный дом в Брянске упали обломки БПЛА

Богомаз: на многоквартирный дом в Брянске упали обломки БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом и нежилое здание в Брянске, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы прошедшей ночью совершили очередную атаку с помощью БПЛА по территории нашего региона. При отражении одной из воздушных атак обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе города Брянска", - написал он в Telegram-канале.
Богомаз подчеркнул, что при обследовании мест падения обломков разрушений не выявлено, пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянскСоветский районАлександр Богомаз
 
 
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