https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031563216.html

ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Пензенской области

ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Пензенской области - РИА Новости, 26.07.2025

ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Пензенской области

ВСУ утром пытались дроном атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T07:15:00+03:00

2025-07-26T07:15:00+03:00

2025-07-26T07:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

пензенская область

вооруженные силы украины

происшествия

олег мельниченко

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ утром пытались дроном атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Уважаемые земляки! Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что в целях безопасности на территории региона действуют временные ограничения мобильного интернета."Прошу относиться к случившемуся с понимаем, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - добавил Мельниченко.

https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559748.html

https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559654.html

пензенская область

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пензенская область, вооруженные силы украины, происшествия, олег мельниченко