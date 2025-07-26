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ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Пензенской области - РИА Новости, 26.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 26.07.2025 (обновлено: 07:18 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031563216.html
ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Пензенской области
ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Пензенской области - РИА Новости, 26.07.2025
ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Пензенской области
ВСУ утром пытались дроном атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:15:00+03:00
2025-07-26T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
вооруженные силы украины
происшествия
олег мельниченко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ утром пытались дроном атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Уважаемые земляки! Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что в целях безопасности на территории региона действуют временные ограничения мобильного интернета."Прошу относиться к случившемуся с понимаем, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - добавил Мельниченко.
https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559748.html
https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559654.html
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пензенская область, вооруженные силы украины, происшествия, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Олег Мельниченко
ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Пензенской области

Мельниченко: ВСУ пытались атаковать дроном промпредприятие в Пензенской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ утром пытались дроном атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Уважаемые земляки! Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования", - написал он в Telegram-канале.
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Губернатор отметил, что в целях безопасности на территории региона действуют временные ограничения мобильного интернета.
"Прошу относиться к случившемуся с понимаем, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - добавил Мельниченко.
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Специальная военная операция на УкраинеПензенская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияОлег Мельниченко
 
 
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