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ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Пензенской области
ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Пензенской области - РИА Новости, 26.07.2025
ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Пензенской области
ВСУ утром пытались дроном атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:15:00+03:00
2025-07-26T07:15:00+03:00
2025-07-26T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
вооруженные силы украины
происшествия
олег мельниченко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ утром пытались дроном атаковать промышленное предприятие в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Уважаемые земляки! Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что в целях безопасности на территории региона действуют временные ограничения мобильного интернета."Прошу относиться к случившемуся с понимаем, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - добавил Мельниченко.
https://ria.ru/20250726/bespilotniki-2031559748.html
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пензенская область, вооруженные силы украины, происшествия, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Олег Мельниченко
ВСУ пытались атаковать БПЛА промпредприятие в Пензенской области
Мельниченко: ВСУ пытались атаковать дроном промпредприятие в Пензенской области