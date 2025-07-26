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Минск надеется, что правила выезда детей из России в Белоруссию сохранятся - РИА Новости, 26.07.2025
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Туризм
 
18:44 26.07.2025 (обновлено: 18:47 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/belorussija-2031645908.html
Минск надеется, что правила выезда детей из России в Белоруссию сохранятся
Минск надеется, что правила выезда детей из России в Белоруссию сохранятся - РИА Новости, 26.07.2025
Минск надеется, что правила выезда детей из России в Белоруссию сохранятся
Председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый заявил, что представители белорусской туристической отрасли... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:44:00+03:00
2025-07-26T18:47:00+03:00
туризм
россия
белоруссия
минск
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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый заявил, что представители белорусской туристической отрасли надеются на сохранение возможности для российских детей выезжать в туристических целях в Белоруссию по свидетельству о рождении. Ожидается, что в январе 2026 года в России вступят в силу поправки в законодательство, в соответствии с которыми дети до 14 лет смогут выезжать за границу только по загранпаспорту. Свидетельство о рождении больше не будет рассматриваться как действительный документ для выезда из России. "Хочется отметить сложный аспект. Принят в Российской Федерации закон о том, что дети не могут выезжать, как раньше, по свидетельству о рождении, а требуются дополнительные документы. Хотелось бы, чтобы в рамках Союзного государства все-таки все осталось как раньше, так как это не очень хорошо для взаимного туризма", - сказал Гулый в субботу в Минске, отвечая на вопрос РИА Новости. В целом, говоря о развитии туризма в рамках Союзного государства Белоруссии и России, эксперт заметил, что некорректно говорить о существовании каких-то серьезных барьеров для потоков туристов между странами. По его словам, имеющиеся сложности носят "узкопрофильный" характер. "Хотя определенные сложности и есть, но они носят достаточно узкопрофильный характер. Начиная от сложной бухгалтерской отчетности… потому что, несмотря на то, что у нас государство союзное, в банковской сфере это все равно считается иностранная юрисдикция, поэтому что Российская Федерация, что Соединенные Штаты Америки - в бухгалтерском учете (для туристических компаний – ред.) одинаковы. Но это не представляется каким-то барьером", - продолжил он. Вместе с тем Гулый видит необходимость более серьезного и глубокого подхода к развитию инфраструктуры в Союзном государстве для туристической сферы. "Требуются глубокие подходы к развитию инфраструктуры, потому что нужны более сбалансированные инвестиции. Не только новые корпуса санаториев и гостиницы, но и, например, акватории для водного туризма, пляжи. Все это должно быть сбалансировано, потому что нельзя построить что-то не там, вложить деньги так, чтобы оно в итоге не работало... У нас есть проблема в сбалансированных стратегических инфраструктурных решениях", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20250726/rossiya-2031643596.html
https://ria.ru/20250520/puteshestviya-2017936900.html
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россия, белоруссия, минск
Туризм, Россия, Белоруссия, Минск
Минск надеется, что правила выезда детей из России в Белоруссию сохранятся

В Минске надеются на сохранение упрощенного выезда детей из России в Белоруссию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСвидетельство о рождении
Свидетельство о рождении - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый заявил, что представители белорусской туристической отрасли надеются на сохранение возможности для российских детей выезжать в туристических целях в Белоруссию по свидетельству о рождении.
Ожидается, что в январе 2026 года в России вступят в силу поправки в законодательство, в соответствии с которыми дети до 14 лет смогут выезжать за границу только по загранпаспорту. Свидетельство о рождении больше не будет рассматриваться как действительный документ для выезда из России.
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«
"Хочется отметить сложный аспект. Принят в Российской Федерации закон о том, что дети не могут выезжать, как раньше, по свидетельству о рождении, а требуются дополнительные документы. Хотелось бы, чтобы в рамках Союзного государства все-таки все осталось как раньше, так как это не очень хорошо для взаимного туризма", - сказал Гулый в субботу в Минске, отвечая на вопрос РИА Новости.
В целом, говоря о развитии туризма в рамках Союзного государства Белоруссии и России, эксперт заметил, что некорректно говорить о существовании каких-то серьезных барьеров для потоков туристов между странами. По его словам, имеющиеся сложности носят "узкопрофильный" характер.
"Хотя определенные сложности и есть, но они носят достаточно узкопрофильный характер. Начиная от сложной бухгалтерской отчетности… потому что, несмотря на то, что у нас государство союзное, в банковской сфере это все равно считается иностранная юрисдикция, поэтому что Российская Федерация, что Соединенные Штаты Америки - в бухгалтерском учете (для туристических компаний – ред.) одинаковы. Но это не представляется каким-то барьером", - продолжил он.
Вместе с тем Гулый видит необходимость более серьезного и глубокого подхода к развитию инфраструктуры в Союзном государстве для туристической сферы.
«
"Требуются глубокие подходы к развитию инфраструктуры, потому что нужны более сбалансированные инвестиции. Не только новые корпуса санаториев и гостиницы, но и, например, акватории для водного туризма, пляжи. Все это должно быть сбалансировано, потому что нельзя построить что-то не там, вложить деньги так, чтобы оно в итоге не работало... У нас есть проблема в сбалансированных стратегических инфраструктурных решениях", - сказал эксперт.
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