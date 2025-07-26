Минск надеется, что правила выезда детей из России в Белоруссию сохранятся
В Минске надеются на сохранение упрощенного выезда детей из России в Белоруссию
Свидетельство о рождении. Архивное фото
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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый заявил, что представители белорусской туристической отрасли надеются на сохранение возможности для российских детей выезжать в туристических целях в Белоруссию по свидетельству о рождении.
Ожидается, что в январе 2026 года в России вступят в силу поправки в законодательство, в соответствии с которыми дети до 14 лет смогут выезжать за границу только по загранпаспорту. Свидетельство о рождении больше не будет рассматриваться как действительный документ для выезда из России.
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"Хочется отметить сложный аспект. Принят в Российской Федерации закон о том, что дети не могут выезжать, как раньше, по свидетельству о рождении, а требуются дополнительные документы. Хотелось бы, чтобы в рамках Союзного государства все-таки все осталось как раньше, так как это не очень хорошо для взаимного туризма", - сказал Гулый в субботу в Минске, отвечая на вопрос РИА Новости.
В целом, говоря о развитии туризма в рамках Союзного государства Белоруссии и России, эксперт заметил, что некорректно говорить о существовании каких-то серьезных барьеров для потоков туристов между странами. По его словам, имеющиеся сложности носят "узкопрофильный" характер.
"Хотя определенные сложности и есть, но они носят достаточно узкопрофильный характер. Начиная от сложной бухгалтерской отчетности… потому что, несмотря на то, что у нас государство союзное, в банковской сфере это все равно считается иностранная юрисдикция, поэтому что Российская Федерация, что Соединенные Штаты Америки - в бухгалтерском учете (для туристических компаний – ред.) одинаковы. Но это не представляется каким-то барьером", - продолжил он.
Вместе с тем Гулый видит необходимость более серьезного и глубокого подхода к развитию инфраструктуры в Союзном государстве для туристической сферы.
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"Требуются глубокие подходы к развитию инфраструктуры, потому что нужны более сбалансированные инвестиции. Не только новые корпуса санаториев и гостиницы, но и, например, акватории для водного туризма, пляжи. Все это должно быть сбалансировано, потому что нельзя построить что-то не там, вложить деньги так, чтобы оно в итоге не работало... У нас есть проблема в сбалансированных стратегических инфраструктурных решениях", - сказал эксперт.