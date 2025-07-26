https://ria.ru/20250726/bavarija-2031667933.html

Университеты Баварии значительно расширят сотрудничество с армией

Университеты Баварии значительно расширят сотрудничество с армией - РИА Новости, 26.07.2025

Университеты Баварии значительно расширят сотрудничество с армией

Университеты немецкой федеральной земли Бавария значительно расширяют сотрудничество с армией на фоне принятия закона о мерах поддержки бундесвера, заявил... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T22:15:00+03:00

2025-07-26T22:15:00+03:00

2025-07-26T22:15:00+03:00

в мире

бавария

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_1374:579:4993:2615_1920x0_80_0_0_54d8fb909d954e250669233e3abfb694.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Университеты немецкой федеральной земли Бавария значительно расширяют сотрудничество с армией на фоне принятия закона о мерах поддержки бундесвера, заявил баварский министр науки Маркус Блюме. В 2024 году региональный парламент Баварии принял закон, согласно которому местные вузы не имеют права вести исследования исключительно в гражданских отраслях, а также могут быть принуждены к сотрудничеству с бундесвером при чрезвычайной ситуации. "С тех пор как вступил в силу закон о поддержке бундесвера, было начато 26 новых исследовательских проектов с бундесвером - увеличение (их количества - ред.) почти два раза. В общей сложности шесть из 33 государственных вузов (Баварии - ред.) сотрудничают с бундесвером, в основном технические вузы", - сказал министр в интервью изданию Spiegel. Исследования проводятся в области искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасности, робототехники и беспилотных технологий, уточнил министр. Он привел примеры работ по использованию ИИ для поиска мин или повышению безопасности сетей связи на случай кризисов. "Наивный пацифизм сегодня представляет опасность для Германии… Мы должны быть подготовлены и на случай обороны… Германии нужен новый технологический потенциал сдерживания", - заявил Блюме. Он призвал к расширению сотрудничества университетов с армией и в других регионах Германии. За последние 40 лет около 70 университетов и научных учреждений ФРГ добровольно взяли на себя обязательство не осуществлять исследования в военной области (так называемая "гражданская оговорка", Zivilklausel). При этом все они находятся за пределами Баварии.

https://ria.ru/20250417/germanija-2011828555.html

https://ria.ru/20250405/bundesver-2009531683.html

бавария

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бавария, германия