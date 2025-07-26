Рейтинг@Mail.ru
Атаки на антикоррупционные органы продолжатся, считает глава НАБУ - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 26.07.2025 (обновлено: 16:29 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/ataki-2031628059.html
Атаки на антикоррупционные органы продолжатся, считает глава НАБУ
Атаки на антикоррупционные органы продолжатся, считает глава НАБУ - РИА Новости, 26.07.2025
Атаки на антикоррупционные органы продолжатся, считает глава НАБУ
Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос считает, что после принятия закона о восстановлении независимости... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:28:00+03:00
2025-07-26T16:29:00+03:00
в мире
киев
львов
днепропетровск
владимир зеленский
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос считает, что после принятия закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны атаки украинских властей на НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжатся и даже станут более изощренными. "Если закон будет принят, атаки продолжатся, но они будут более филигранными. Электризация общества продолжится, как и месседжи о том, что НАБУ и САП неэффективны, вы (протестующие - ред.) вышли не за тех, они ничего не делают, не достигают никаких результатов. Дискредитация будет усиливаться еще больше, чтобы подготовить украинское общество, что, наконец, пора реформировать (НАБУ и САП - ред.)", - заявил Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Общественное". По мнению Кривоноса, антикоррупционные органы могут "не выстоять" в следующий раз, поэтому агентства продолжат тесную коммуникацию с гражданским обществом, оказавшим поддержку органам. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250726/mid-2031586930.html
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031539280.html
киев
львов
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7
В мире, Киев, Львов, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7
Атаки на антикоррупционные органы продолжатся, считает глава НАБУ

Глава НАБУ Кривонос: атаки на антикоррупционные органы Украины продолжатся

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос считает, что после принятия закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны атаки украинских властей на НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжатся и даже станут более изощренными.
"Если закон будет принят, атаки продолжатся, но они будут более филигранными. Электризация общества продолжится, как и месседжи о том, что НАБУ и САП неэффективны, вы (протестующие - ред.) вышли не за тех, они ничего не делают, не достигают никаких результатов. Дискредитация будет усиливаться еще больше, чтобы подготовить украинское общество, что, наконец, пора реформировать (НАБУ и САП - ред.)", - заявил Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Общественное".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
НАБУ и САП не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине, заявил МИД
Вчера, 11:22
По мнению Кривоноса, антикоррупционные органы могут "не выстоять" в следующий раз, поэтому агентства продолжат тесную коммуникацию с гражданским обществом, оказавшим поддержку органам.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Глава САП заявил, что разберет "до молекул" ситуацию с НАБУ
25 июля, 22:23
 
В миреКиевЛьвовДнепропетровскВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала