https://ria.ru/20250726/ataki-2031628059.html

Атаки на антикоррупционные органы продолжатся, считает глава НАБУ

Атаки на антикоррупционные органы продолжатся, считает глава НАБУ - РИА Новости, 26.07.2025

Атаки на антикоррупционные органы продолжатся, считает глава НАБУ

Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос считает, что после принятия закона о восстановлении независимости... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T16:28:00+03:00

2025-07-26T16:28:00+03:00

2025-07-26T16:29:00+03:00

в мире

киев

львов

днепропетровск

владимир зеленский

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос считает, что после принятия закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны атаки украинских властей на НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжатся и даже станут более изощренными. "Если закон будет принят, атаки продолжатся, но они будут более филигранными. Электризация общества продолжится, как и месседжи о том, что НАБУ и САП неэффективны, вы (протестующие - ред.) вышли не за тех, они ничего не делают, не достигают никаких результатов. Дискредитация будет усиливаться еще больше, чтобы подготовить украинское общество, что, наконец, пора реформировать (НАБУ и САП - ред.)", - заявил Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Общественное". По мнению Кривоноса, антикоррупционные органы могут "не выстоять" в следующий раз, поэтому агентства продолжат тесную коммуникацию с гражданским обществом, оказавшим поддержку органам. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Позднее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250726/mid-2031586930.html

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031539280.html

киев

львов

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7