https://ria.ru/20250726/ataka-2031673757.html

В Ростовской области при атаке ВСУ пострадала женщина

В Ростовской области при атаке ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 26.07.2025

В Ростовской области при атаке ВСУ пострадала женщина

Женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T23:21:00+03:00

2025-07-26T23:21:00+03:00

2025-07-26T23:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. В хуторе ЛеснойКаменского района из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле. Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html

ростовская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростовская область, вооруженные силы украины, украина