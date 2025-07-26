https://ria.ru/20250726/ataka-2031673757.html
В Ростовской области при атаке ВСУ пострадала женщина
В Ростовской области при атаке ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 26.07.2025
В Ростовской области при атаке ВСУ пострадала женщина
Женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T23:21:00+03:00
2025-07-26T23:21:00+03:00
2025-07-26T23:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. В хуторе ЛеснойКаменского района из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле. Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Ростовской области при атаке ВСУ пострадала женщина
Слюсарь: женщина ранена в результате воздушной атаки ВСУ в Ростовской области