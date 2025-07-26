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В Армении запланировали демонтировать памятник героям ВОВ - РИА Новости, 27.07.2025
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22:48 26.07.2025 (обновлено: 09:20 27.07.2025)
https://ria.ru/20250726/armenija-2031671131.html
В Армении запланировали демонтировать памятник героям ВОВ
В Армении запланировали демонтировать памятник героям ВОВ - РИА Новости, 27.07.2025
В Армении запланировали демонтировать памятник героям ВОВ
Власти армянского города Артик собираются демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны, заявил депутат парламента страны от... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-26T22:48:00+03:00
2025-07-27T09:20:00+03:00
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ЕРЕВАН, 26 июл — РИА Новости. Власти армянского города Артик собираются демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны, заявил депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Армения" Мгер Мелконян."В Артике под угрозой находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. На протяжении десятилетий он являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу", — сказал он.По его словам, это делается без общественных обсуждений, уведомления жителей города и каких-либо четких правовых оснований. "Это не случайность. Это системная атака на нашу историческую память, на армяно-российские союзнические отношения, на символы победы наших соотечественников", — считает депутат. В феврале 2025 года он направил письмо руководству города по поводу мемориала. Там его заверили, что в повестке нет таких планов. Позже стало известно, что еще в июле 2023 года мэрия выделила четыре миллиона драмов на проектно-расчетные работы по демонтажу. &quot;На днях я направил запрос о дальнейшей судьбе памятника в Министерство образования, науки, культуры и спорта. Согласно ответу министра, 3 июля 2025 года научно-методический совет при министерстве вынес положительное заключение по поводу демонтажа и переноса памятника&quot;, — сказал Мелконян.Он подчеркнул, что памятник принадлежит народу, представляя собой символ его победы, сопротивления и достоинства. В свою очередь, член оппозиционного блока "Мать-Армения" Дереник Малхасян в видеообращении заявил, что никаких причин для переноса мемориала нет. Он гармонично вписывается и не создает градостроительных проблем.
https://ria.ru/20250503/erevan-2014820588.html
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в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
В Армении запланировали демонтировать памятник героям ВОВ

Депутат Мелконян: в Артике собираются демонтировать памятник героям ВОВ

CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan / Artikmem 2024Памятник героям Великой Отечественной войны в Артике
Памятник героям Великой Отечественной войны в Артике - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan / Artikmem 2024
Памятник героям Великой Отечественной войны в Артике
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ЕРЕВАН, 26 июл — РИА Новости. Власти армянского города Артик собираются демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны, заявил депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Армения" Мгер Мелконян.
Артике под угрозой находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. На протяжении десятилетий он являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу", — сказал он.
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По его словам, это делается без общественных обсуждений, уведомления жителей города и каких-либо четких правовых оснований.
"Это не случайность. Это системная атака на нашу историческую память, на армяно-российские союзнические отношения, на символы победы наших соотечественников", — считает депутат.
В феврале 2025 года он направил письмо руководству города по поводу мемориала. Там его заверили, что в повестке нет таких планов. Позже стало известно, что еще в июле 2023 года мэрия выделила четыре миллиона драмов на проектно-расчетные работы по демонтажу.
«

"На днях я направил запрос о дальнейшей судьбе памятника в Министерство образования, науки, культуры и спорта. Согласно ответу министра, 3 июля 2025 года научно-методический совет при министерстве вынес положительное заключение по поводу демонтажа и переноса памятника", — сказал Мелконян.

Он подчеркнул, что памятник принадлежит народу, представляя собой символ его победы, сопротивления и достоинства.
В свою очередь, член оппозиционного блока "Мать-Армения" Дереник Малхасян в видеообращении заявил, что никаких причин для переноса мемориала нет. Он гармонично вписывается и не создает градостроительных проблем.
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